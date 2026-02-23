Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y una victoria imprescindible para despejar dudas y recuperar la confianza

Unión que venía de cosechar dos partidos sin triunfos, venció a Aldosivi 1-0 y se acomodó en la tabla, además de recuperar la confianza

Ovación

Por Ovación

23 de febrero 2026 · 14:24hs
Unión recuperó la confianza y volvió al triunfo.

Unión recuperó la confianza y volvió al triunfo.

La victoria de Unión ante Aldosivi trajo calma, dado que luego de una derrota y un empate, para el elenco rojiblanco era vital volver a ganar y más ante su gente.

Una victoria para despejar dudas

Y lo hizo de manera justa, ante un rival que claramente es menos que Unión. De allí la necesidad imperiosa que tenía el equipo dirigido por Leonardo Madelón por sumar los tres puntos.

Con este triunfo, el Tate mantiene el invicto jugando como local, cosechando dos triunfos y dos empates. Además de permitirle con ocho puntos meterse en zona de playoffs.

De todos modos y pensando en lo que viene, Unión sigue mostrando como principal déficit la falta de contundencia. La goleada ante Gimnasia de Mendoza fue la excepción.

LEER MÁS: Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Al equipo claramente le cuesta convertir y continúa dilapidando chances claras para convertir. Contra San Lorenzo fue más que evidente, pero también ante Aldosivi llegó y tuvo dificultades para concretar.

De hecho, el gol terminó siendo por una arremetida de Cristian Tarragona y luego de que el balón impactara en el caño derecho, como para demostrar aún más, todo lo que le cuesta a Unión marcar un gol.

Ahora el desafío será recuperar competitividad como visitante, ya que vienen dos partidos en tres días fuera del 15 de Abril. El jueves ante Sarmiento en Junín y el domingo frente a Instituto en Córdoba.

LEER MÁS: Jeremías Bustos no era considerado en Unión y se marchó a Almagro en busca de minutos

Luego del empate contra San Lorenzo, Madelón quedó conforme con el rendimiento y decidió ratificar la formación. Habrá que ver ahora con la seguidilla de partidos, si para el jueves mete mano en en el equipo.

Lo positivo más allá del resultado, es también la solidez defensiva que viene manteniendo el equipo, al cual apenas le marcaron un gol en los últimos cuatro partidos.

Pero a esa solidez, indefectiblemente tendrá que agregarle contundencia y juego. Recuperando eficacia en ataque, Unión puede esperanzarse, en caso contrario, seguirá perseguido por la irregularidad.

Unión Aldosivi Victoria
Noticias relacionadas
corvalan rompio el silencio y admite un futuro incierto en union

Corvalán rompió el silencio y admite un futuro incierto en Unión

union no frena, ya planifica la visita a sarmiento con un regreso y la chance de una rotacion

Unión no frena, ya planifica la visita a Sarmiento con un regreso y la chance de una rotación

Leonardo Madelón ponderó la solidez defensiva que mostró Unión ante Aldosivi.

Madelón: "El triunfo de Unión se sostuvo en la solidez defensiva"

Unión deberá reclamar a Racing que ya cobró 2 millones por Juan Nardoni

Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Lo último

Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

El Gobierno lanzó la Etapa III de concesiones viales y Santa Fe vuelve a quedar en el centro del esquema logístico

El Gobierno lanzó la Etapa III de concesiones viales y Santa Fe vuelve a quedar en el centro del esquema logístico

Último Momento
Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

El Gobierno lanzó la Etapa III de concesiones viales y Santa Fe vuelve a quedar en el centro del esquema logístico

El Gobierno lanzó la Etapa III de concesiones viales y Santa Fe vuelve a quedar en el centro del esquema logístico

La AFA negó deudas y anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a Claudio Tapia

La AFA negó deudas y anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a Claudio Tapia

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Ovación
Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

Neris tiene todo listo para jugar en Emelec: Lo de Colón luego saldrá a la luz

Neris tiene todo listo para jugar en Emelec: "Lo de Colón luego saldrá a la luz"

Unión y una victoria imprescindible para despejar dudas y recuperar la confianza

Unión y una victoria imprescindible para despejar dudas y recuperar la confianza

Medrán: Lo bueno fue que Colón compitió y lo malo es que no pudimos convertir

Medrán: "Lo bueno fue que Colón compitió y lo malo es que no pudimos convertir"

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años