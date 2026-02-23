Unión y una victoria imprescindible para despejar dudas y recuperar la confianza

Unión que venía de cosechar dos partidos sin triunfos, venció a Aldosivi 1-0 y se acomodó en la tabla, además de recuperar la confianza

La victoria de Unión ante Aldosivi trajo calma, dado que luego de una derrota y un empate, para el elenco rojiblanco era vital volver a ganar y más ante su gente.

Y lo hizo de manera justa, ante un rival que claramente es menos que Unión. De allí la necesidad imperiosa que tenía el equipo dirigido por Leonardo Madelón por sumar los tres puntos.

Con este triunfo, el Tate mantiene el invicto jugando como local, cosechando dos triunfos y dos empates. Además de permitirle con ocho puntos meterse en zona de playoffs.

De todos modos y pensando en lo que viene, Unión sigue mostrando como principal déficit la falta de contundencia. La goleada ante Gimnasia de Mendoza fue la excepción.

Al equipo claramente le cuesta convertir y continúa dilapidando chances claras para convertir. Contra San Lorenzo fue más que evidente, pero también ante Aldosivi llegó y tuvo dificultades para concretar.

De hecho, el gol terminó siendo por una arremetida de Cristian Tarragona y luego de que el balón impactara en el caño derecho, como para demostrar aún más, todo lo que le cuesta a Unión marcar un gol.

Ahora el desafío será recuperar competitividad como visitante, ya que vienen dos partidos en tres días fuera del 15 de Abril. El jueves ante Sarmiento en Junín y el domingo frente a Instituto en Córdoba.

Luego del empate contra San Lorenzo, Madelón quedó conforme con el rendimiento y decidió ratificar la formación. Habrá que ver ahora con la seguidilla de partidos, si para el jueves mete mano en en el equipo.

Lo positivo más allá del resultado, es también la solidez defensiva que viene manteniendo el equipo, al cual apenas le marcaron un gol en los últimos cuatro partidos.

Pero a esa solidez, indefectiblemente tendrá que agregarle contundencia y juego. Recuperando eficacia en ataque, Unión puede esperanzarse, en caso contrario, seguirá perseguido por la irregularidad.