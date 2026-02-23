Neris tiene todo listo para jugar en Emelec: "Lo de Colón luego saldrá a la luz"

Tras cortar su contrato en Colón, con el que se prepara para una puja legal, José Neris llegó a Ecuador para sumarse a Emelec por los próximos tres años

La historia cruzó la frontera y ahora promete capítulos fuera de la cancha. José Neris ya está en Ecuador para jugar en Emelec y habló de “ilusión” y “nuevo desafío”. En Colón , en cambio, la palabra están recalientes y en plan de batalla para obtener el rédito que se perdió por su salida "unilateral".

El delantero firmará por tres temporadas tras romper su vínculo con Colón de manera "injustificada". Ese movimiento, que en Ecuador se celebra como una oportunidad de mercado, en el mundo rojinegro se interpreta como un golpe directo al patrimonio de la institución.

Neris se sacó rápido de encima su tema con Colón

Apenas aterrizado, Neris eligió el tono diplomático. Se mostró feliz por llegar a un “club grande” y aseguró que quiere aportar para devolverlo a los primeros planos. Cuando le preguntaron por su salida de Colón, bajó la persiana: "Mi abogado y representante se ocupan del asunto. Luego saldrá todo a la luz", dijo.

La dirigencia sabalera entiende que la rescisión no solo fue intempestiva, sino perjudicial. Sostiene que existían caminos alternativos que hubieran permitido una transferencia con compensación económica. Por eso, ya trabaja en una presentación formal ante FIFA para obtener el rédito que pretenden.

El foco no estaría puesto únicamente en el futbolista. En el club santafesino analizan si el organismo internacional podría considerar algún grado de corresponsabilidad del nuevo empleador en caso de comprobarse irregularidades en el proceso.

Mientras tanto, la escena ofrece un contraste fuerte: en Ecuador lo reciben con fotos y declaraciones optimistas; en Santa Fe, se preparan carpetas y argumentos legales. Neris ya empezó su nueva etapa. Colón, en cambio, se prepara para dar pelea fuera de la cancha.