El municipio rediseñó los pliegos tras una primera licitación desierta. El proyecto contempla la construcción de tres puentes nuevos de hormigón y metal, además de cuatro cruces seguros a nivel de calzada.

Seguridad vial en Aristóbulo del Valle: en marzo relanzan la licitación para eliminar el "zanjón de la muerte".

La peligrosidad del zanjón a cielo abierto en el extremo norte de Aristóbulo del Valle es una deuda histórica de la ciudad. Tras la falta de ofertas en el primer llamado, Poletti explicó que se "reorganizaron los ítems" para hacer el monto más atractivo para las empresas locales y asegurar que la obra comience este año.

Zanjón de la muerte 2.jpg Seguridad vial en Aristóbulo del Valle: en marzo relanzan la licitación para eliminar el "zanjón de la muerte".

El plan de intervención es integral y combina infraestructura pesada con señalética vial:

Renovación de Puentes: se removerán los cinco puentes peatonales actuales (en estado de deterioro) y se construirán tres nuevos viaductos. Estarán ubicados en las intersecciones con: Los Paraísos, Los Cedros, Los Pinos, P/N (entre Valparaíso y Callejón Roca) y La Esmeralda.

Características Técnicas: los nuevos puentes tendrán 1,50 metros de ancho y una estructura mixta (vigas metálicas soldadas y losas de hormigón armado) diseñada para una mayor durabilidad y bajo mantenimiento.

Cruces a Nivel: se sumarán cuatro cruces seguros tipo "cebra" con reductores de velocidad para vehículos, facilitando la continuidad peatonal sin necesidad de subir escaleras en sectores específicos.

Puentes peatonales y cruces seguros en el “zanjón de la muerte”

La Municipalidad de Santa Fe apunta a la adecuación de cruces peatonales sobre Aristóbulo del Valle, entre las calles Alfonsina Storni y Facundo Quiroga, con el fin de prevenir y reducir el número de siniestros viales, como así también garantizar la seguridad de los peatones que circulan en la zona.

Para concretar los cruces se removerán los cinco puentes peatonales existentes en el lugar y se construirán tres nuevos con un sistema mixto de hormigón y estructura metálica que estarán ubicados sobre Aristóbulo del Valle, en las intersecciones de las calles Los Paraísos, Los Cedros, Los Pinos, P/N ubicado entre Valparaíso y Callejón Roca, y La Esmeralda.

Cada puente contará con un ancho útil de 1,50 metros y estará conformado por una estructura mixta de metal y hormigón armado, diseñada para garantizar condiciones adecuadas de uso, durabilidad y mantenimiento. La estructura principal estará compuesta por vigas metálicas soldadas a una placa base de anclaje empotrada en los estribos. El tablero se ejecutará mediante una losa de hormigón armado, utilizando mini losas premoldeadas como encofrado estructural. Las barandas serán de estructura metálica.

De forma complementaria se realizarán cuatro cruces peatonales seguros, tipo cebra, para favorecer la continuidad peatonal y reducir los tiempos de cruces. Además se colocarán reductores de velocidad para los vehículos en dichos cruces. Por otro lado, se está diagramando la ubicación de nuevas garitas de colectivos que brinden mayor seguridad a los usuarios. La demarcación, la cartelería y los reductores de velocidad se realizarán con personal municipal.