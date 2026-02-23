Uno Santa Fe | Ovación | Tapia

El mensaje de Tapia tras la suspensión del fútbol en el inicio de marzo: "AFA somos todos"

Claudio Tapia volvió a quedar en el centro de la escena tras la decisión de suspender las fechas del fútbol argentino y fue claro al decir que "AFA somos todos"

23 de febrero 2026 · 18:46hs
Claudio Tapia volvió a quedar en el centro de la escena tras la decisión de suspender las fechas del fútbol argentino y fue claro al decir que “AFA somos todos”.

El mensaje de Tapia en redes

Luego de una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en el Predio Lionel Andrés Messi, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino expresó públicamente la postura institucional ante el conflicto judicial que atraviesa la entidad.

Debatimos temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino ”, señaló Tapia en un mensaje difundido en redes sociales.

En paralelo, la AFA emitió un comunicado oficial en respuesta a la citación a declaración indagatoria de sus autoridades en una causa por presuntas irregularidades fiscales. Desde la entidad remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También se incluyeron duras críticas hacia el accionar de ARCA, al que acusaron de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

En ese contexto, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, medida que también se extendería al resto de las categorías.

La decisión fue presentada como un gesto de repudio a la denuncia y como un respaldo explícito a Tapia y al Comité Ejecutivo, en un conflicto que ya excede el plano judicial y repercute de lleno en el calendario del fútbol local.

