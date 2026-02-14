En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Fue durante un control de Prevención Activa con chequeo selectivo de personas y de vehículos en tránsito a la altura de Susana. Los animales eran trasladados desde Tucumán

En un control en la ruta nacional 34 Gendarmería secuestro 401 aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En las últimas horas, en el kilómetro 210 de la ruta nacional 34 , durante un operativo de Prevención Activa realizado por oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina , detectaron que un camión proveniente de Tucumán y con destino a Buenos Aires transportaba animales silvestres ocultos en cajas y jaulas dentro del vehículo de carga.

El oficial a cargo del procedimiento solicitó autorización a la Justicia Federal con sede en Rafaela para requisar la totalidad del camión. Con la orden correspondiente, el operativo fue trasladado al Escuadrón de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional en Rafaela , donde se convocó a funcionarios de la Dirección General de Fauna de la provincia de Santa Fe para supervisar la inspección.

Cientos de aves y tortugas

Ante la presencia de testigos, los agentes revisaron la carga y secuestraron:

Nueve cajas de cartón con 219 loros habladores .

con . Cinco cajas con 182 aves de distintas especies : 28 jilgueros , 33 pepiteros de collar , 105 reina mora y 16 corbatitas .

con : , , y . Dos bolsas de arpillera y dos cajas de cartón que contenían 146 tortugas terrestres.

Además, se procedió al secuestro del teléfono celular del conductor del camión.

Leyes nacionales aplicadas

La novedad fue informada a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina, que a su vez dio intervención a la Justicia Federal de Rafaela.

El magistrado interviniente ordenó que las especies incautadas sean entregadas a la Dirección General de Fauna de Santa Fe, que se retenga el teléfono celular del conductor —identificado como A. N. C., de 54 años— y que se le forme causa como presunto infractor de las leyes nacionales N° 22.421 de Conservación de la Fauna y 14.346 sobre Maltrato Animal.

Finalmente, se dispuso que el camionero continúe viaje hacia la ciudad de Buenos Aires, mientras avanza la investigación judicial.

