Uno Santa Fe | Policiales | Gendarmería

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Fue durante un control de Prevención Activa con chequeo selectivo de personas y de vehículos en tránsito a la altura de Susana. Los animales eran trasladados desde Tucumán

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de febrero 2026 · 19:47hs
En un control en la ruta nacional 34 Gendarmería secuestro 401 aves y tortugas

En un control en la ruta nacional 34 Gendarmería secuestro 401 aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En las últimas horas, en el kilómetro 210 de la ruta nacional 34, durante un operativo de Prevención Activa realizado por oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina, detectaron que un camión proveniente de Tucumán y con destino a Buenos Aires transportaba animales silvestres ocultos en cajas y jaulas dentro del vehículo de carga.

Tráfico de fauna
En un control en la ruta nacional 34 Gendarmería secuestro 401 aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control en la ruta nacional 34 Gendarmería secuestro 401 aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

El oficial a cargo del procedimiento solicitó autorización a la Justicia Federal con sede en Rafaela para requisar la totalidad del camión. Con la orden correspondiente, el operativo fue trasladado al Escuadrón de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional en Rafaela, donde se convocó a funcionarios de la Dirección General de Fauna de la provincia de Santa Fe para supervisar la inspección.

Cientos de aves y tortugas

Ante la presencia de testigos, los agentes revisaron la carga y secuestraron:

  • Nueve cajas de cartón con 219 loros habladores.
  • Cinco cajas con 182 aves de distintas especies: 28 jilgueros, 33 pepiteros de collar, 105 reina mora y 16 corbatitas.
  • Dos bolsas de arpillera y dos cajas de cartón que contenían 146 tortugas terrestres.

Además, se procedió al secuestro del teléfono celular del conductor del camión.

Tráfico ilegal de fauna
En un control en la ruta nacional 34 Gendarmería secuestro 401 aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control en la ruta nacional 34 Gendarmería secuestro 401 aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Leyes nacionales aplicadas

La novedad fue informada a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina, que a su vez dio intervención a la Justicia Federal de Rafaela.

El magistrado interviniente ordenó que las especies incautadas sean entregadas a la Dirección General de Fauna de Santa Fe, que se retenga el teléfono celular del conductor —identificado como A. N. C., de 54 años— y que se le forme causa como presunto infractor de las leyes nacionales N° 22.421 de Conservación de la Fauna y 14.346 sobre Maltrato Animal.

Finalmente, se dispuso que el camionero continúe viaje hacia la ciudad de Buenos Aires, mientras avanza la investigación judicial.

• LEER MÁS: Tiene 17 años y cayó preso por asesinar con un balazo a un pibe de su edad en Barrio Ceferino Namuncurá

Gendarmería Ruta Nacional 34 animales Buenos Aires
Noticias relacionadas
rosario: luego de una persecucion policial apresaron al hijo del narco el pollo vinardi luego de un enfrentamiento a tiros

Rosario: luego de una persecución policial apresaron al hijo del narco "El Pollo" Vinardi luego de un enfrentamiento a tiros

tiene 17 anos y cayo preso por asesinar con un balazo a un pibe de su edad en barrio ceferino namuncura

Tiene 17 años y cayó preso por asesinar con un balazo a un pibe de su edad en Barrio Ceferino Namuncurá

frustraron un intento de robo en una casa en guadalupe oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

La vivienda, blanco de los delincuentes, en el barrio Ciudadela

En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Lo último

Por primera vez en febrero, Pullaro inaugura este domingo el año legislativo

Por primera vez en febrero, Pullaro inaugura este domingo el año legislativo

Santa Fe inicia sesiones con Ley Orgánica de Municipios, renovación de la Corte y reforma electoral en agenda

Santa Fe inicia sesiones con Ley Orgánica de Municipios, renovación de la Corte y reforma electoral en agenda

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Último Momento
Por primera vez en febrero, Pullaro inaugura este domingo el año legislativo

Por primera vez en febrero, Pullaro inaugura este domingo el año legislativo

Santa Fe inicia sesiones con Ley Orgánica de Municipios, renovación de la Corte y reforma electoral en agenda

Santa Fe inicia sesiones con Ley Orgánica de Municipios, renovación de la Corte y reforma electoral en agenda

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Racing venció a Banfield en una tarde cargada de polémica

Racing venció a Banfield en una tarde cargada de polémica

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Ovación
Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

Colón dio a conocer los primeros convocados para el debut ante Deportivo Madryn

Colón dio a conocer los primeros convocados para el debut ante Deportivo Madryn

Racing venció a Banfield en una tarde cargada de polémica

Racing venció a Banfield en una tarde cargada de polémica

Boca presentó una oferta por Adam Bareiro y River toma nota

Boca presentó una oferta por Adam Bareiro y River toma nota

Pampas le ganó a Peñarol en un amistoso en Montevideo

Pampas le ganó a Peñarol en un amistoso en Montevideo

Policiales
Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus