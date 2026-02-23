Uno Santa Fe | Colón | Colón

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

El volante de Colón, Matías Muñoz, dejó una mirada más general por la igualdad ante Central Norte pensando también en lo que viene

23 de febrero 2026 · 17:31hs
Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Después del 0-0 en Salta, el volante de Colón, Matías Muñoz, dejó sus sensaciones. Con serenidad y autocrítica, el volante habló con Sol 91.5 a la salida de los vestuarios del estadio de Gimnasia y Tiro y comento la igualdad frente a Central Norte, además de poner el foco en lo que viene.

• LEER MÁS: Colón, pendiente de la evolución de Bonansea para jugar ante Ferro

Sumar siempre es importante. De visitante, ni hablar”, arrancó. Y enseguida dejó en claro cuál había sido la intención del equipo: “Sabíamos que era una cancha complicada, pero vinimos a buscar los tres puntos”. Sin embargo, el desarrollo terminó inclinando la balanza hacia la prudencia. “Por cómo se dio el partido, el empate es ventajoso. Ahora tenemos que ganar en casa para hacerlo valer”, remarcó, entendiendo que este tipo de puntos solo toman real dimensión si se respaldan como local.

• LEER MÁS: José Alonso endurece su postura: Colón acudirá a la FIFA por Neris

Muñoz también hizo referencia a la identidad que intenta construir el equipo bajo la conducción de Ezequiel Medrán. “Desde el primer día sabemos lo que queremos y lo que nos pide el técnico. Tenemos que ser intensos, apretar arriba y asfixiar al rival”, explicó. En esa línea, sostuvo que ante Central Norte volvieron a mostrar pasajes de superioridad, aunque admitió que “el empate es justo”.

Mat&iacute;as Mu&ntilde;oz dijo que hay que ser pacientes en Col&oacute;n.

Matías Muñoz dijo que hay que ser pacientes en Colón.

Muñoz, el 5 del Colón de Medrán

En lo personal, detalló cómo se complementa en el mediocampo con Ignacio Antonio. “Ezequiel nos marca los roles. Yo soy más de contención y relevos; Nacho tiene un estilo más libre. Nos sentimos cómodos porque cada uno sabe lo que debe hacer”, señaló, destacando la claridad en las funciones como una de las claves del funcionamiento colectivo.

• LEER MÁS: Medrán: "Lo bueno fue que Colón compitió y lo malo es que no pudimos convertir"

Más allá del análisis puntual, el volante dejó ver su identificación con el club y la ciudad. “No conocía Santa Fe, pero el club es gigante. Estoy muy cómodo y contento. Vamos en busca del objetivo”, afirmó, dejando en claro que la meta está definida desde el inicio.

• LEER MÁS: Buena noticia para Colón: podrán viajar 5.000 hinchas sabaleros a Resistencia

También habló de la presión y del contexto que rodea al Sabalero: “Sabemos la ansiedad de la gente y que Colón tiene que estar en Primera, pero tenemos que ser pacientes. Esto es largo y hay que ir paso a paso”. Un mensaje que mezcla ambición con mesura. Por último, resaltó el valor del apoyo en el Brigadier López. “La gente es un jugador más. Nos sentimos muy cómodos con ellos, aunque sabemos que en otras canchas será más complicado y ahí tendremos que adaptarnos”.

