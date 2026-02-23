Uno Santa Fe | Unión | Unión

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Con más remates, mayor presencia en el área y solidez defensiva, Unión superó a Aldosivi en los números y en el juego.

23 de febrero 2026
Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Unión volvió a hacerse fuerte en el 15 de Abril y encontró en los números la explicación perfecta de un triunfo que lo devuelve a la zona de playoffs del Apertura. El 1-0 ante Aldosivi no fue producto del azar, aunque el gol haya tenido esa cuota de fortuna que tantas veces se necesita.

Fue la consecuencia de una superioridad sostenida que quedó reflejada en las estadísticas.

Los números, contundentes por el triunfo de Unión ante Aldosivi

El equipo de Leonardo Madelón fue más profundo y punzante. Remató 14 veces contra apenas 6 del Tiburón y, lo más importante, cuadruplicó los disparos al arco: 5 contra 2. Es decir, no solo llegó más, sino que llegó mejor. Después de la falta de eficacia ante San Lorenzo, donde la pelota se negó a entrar, esta vez el desahogo llegó gracias a Cristian Tarragona, con un tanto que destrabó la historia.

Aunque la posesión fue levemente favorable a Aldosivi (55% contra 45%), el dominio territorial no se tradujo en peligro real. Unión fue más directo, más incisivo y supo golpear en el momento justo. Incluso en pelota parada mostró otra cara: generó 4 tiros de esquina contra 1 del rival, otro indicador de presencia ofensiva constante.

El Tate mantuvo además su habitual solidez en casa. Cometió 10 faltas contra 9 del visitante y recibió cuatro amarillas, pero nunca perdió el orden ni la concentración. No concedió situaciones claras y cerró el partido con autoridad, sosteniendo una ventaja que, aunque mínima en el marcador, fue amplia en el desarrollo.

Le estaba costando convertir, es cierto. La mira venía torcida. Pero el volumen de juego estaba. Y contra Aldosivi, esa insistencia tuvo premio. Unión hizo mucho más que un gol: recuperó confianza, confirmó su fortaleza como local y volvió a meterse donde quiere estar, entre los que pelean arriba.

