Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Ocurrió en el barrio Guadalupe Oeste. Cuatro jóvenes que circulaban en dos motocicletas intentaron evadir un control, escaparon y fueron perseguidos. Tienen 20, 19, 18 y 15 años. Les secuestraron tres armas de fuego y plantas de marihuana

En la madrugada de este domingo, en calle Matheu al 2400, en el barrio Guadalupe Oeste, personal del Comando Radioeléctrico protagonizó un procedimiento que derivó en la detención de cuatro jóvenes , el secuestro de armas y el hallazgo de plantas de marihuana .

Todo comenzó cuando los efectivos observaron a cuatro personas que circulaban en dos motocicletas y que, al advertir la presencia policial, realizaron una maniobra brusca con intenciones de escapar. Ante esta situación, los agentes iniciaron una persecución por la zona.

Durante la huida, uno de los acompañantes se dio vuelta y apuntó con un arma de fuego hacia los uniformados, lo que elevó el nivel de riesgo del operativo.

Finalmente, los sospechosos ingresaron a una vivienda en busca de refugio, donde fueron alcanzados y reducidos por el personal policial. En el interior del inmueble, los efectivos detectaron además una plantación de marihuana, lo que amplió el alcance del procedimiento.

Aprehendidos, armas y estupefacientes

Con la colaboración de una patrulla de Gendarmería Nacional Argentina, los policías lograron aprehender a los cuatro motociclistas, quienes fueron identificados como L. N. Y., de 19 años; N. B. P., de 18; L. J. F.; y un adolescente de 15 años.

En el lugar, se procedió al secuestro de dos motocicletas, una marca Honda y otra Yamaha, junto con tres armas de fuego: un revólver calibre 32, una pistola calibre 22 y una carabina del mismo calibre.

Además, se incautaron varias plantas de cannabis sativa, una ganzúa tipo “T” y otros elementos de interés para la causa.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia para su correspondiente análisis y peritaje.

Intervención judicial e imputaciones

El procedimiento fue comunicado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

Tras analizar la situación, el representante del MPA ordenó que los tres mayores de edad permanezcan privados de su libertad, sean correctamente identificados y se les forme causa.

Los detenidos quedaron imputados, en forma preliminar, por los delitos de resistencia a la autoridad, tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y violación a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, debido al hallazgo de las plantas de marihuana.

En cuanto al menor de edad, se dio intervención a los organismos correspondientes para su resguardo y tratamiento conforme a la legislación vigente.