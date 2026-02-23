Uno Santa Fe | Ovación | River

Un jugador de River podría perderse el Mundial 2026 tras confirmarse su lesión

El ecuatoriano Kendry Páez encendió todas las alarmas en River tras lesionarse durante el partido ante Vélez, en el que venía teniendo un rendimiento destacad

23 de febrero 2026 · 19:03hs
Un jugador de River podría perderse el Mundial 2026 tras confirmarse su lesión

El ecuatoriano Kendry Páez encendió todas las alarmas en River tras lesionarse durante el partido ante Vélez, en el que venía teniendo un rendimiento destacado hasta sufrir una fuerte caída que impactó en su hombro.

El mediocampista intentó continuar en el campo, pero el dolor fue intenso y terminó saliendo del encuentro visiblemente afectado, lo que generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico y sus compañeros.

Preocupación en River por Kendry Páez

Las primeras evaluaciones confirmaron que el futbolista ecuatoriano sufrió un esguince acromioclavicular en el hombro izquierdo, una lesión que demandará aproximadamente cuatro meses de recuperación.

Tras el partido se lo vio con el brazo inmovilizado y vendado, imagen que reflejó la gravedad del golpe y que rápidamente encendió la preocupación tanto en el entorno del club como en su país.

El plazo estimado lo dejaría fuera de varios compromisos importantes y pone en pausa su proceso de adaptación en el equipo de Marcelo Gallardo. Además, la recuperación lo ubicaría muy cerca del calendario internacional, por lo que su presencia en los amistosos de marzo con la Selección de Ecuador ya está prácticamente descartada y su evolución será seguida día a día.

La mayor incertidumbre, sin embargo, pasa por el Mundial 2026. Si bien todavía no está confirmada su baja, el tiempo de inactividad y la necesidad de retomar ritmo competitivo podrían complicar seriamente sus chances de llegar en plenitud a la cita.

Así, la lesión de Páez no solo representa un golpe deportivo para River, sino también una preocupación importante para el seleccionado ecuatoriano de cara al torneo más importante del fútbol.

River Kendry Páez Vélez
Noticias relacionadas
quienes son los candidatos para suceder a gallardo en river

Quiénes son los candidatos para suceder a Gallardo en River

Banco Provincial se aseguró el pasaje a los play offs de la Liga Nacional Femenina.

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

el mensaje de tapia tras la suspension del futbol en el inicio de marzo: afa somos todos

El mensaje de Tapia tras la suspensión del fútbol en el inicio de marzo: "AFA somos todos"

por que la afa quiere suspender una fecha del apertura: la causa judicial que involucra a tapia

Por qué la AFA quiere suspender una fecha del Apertura: la causa judicial que involucra a Tapia

Lo último

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: Esta Provincia apuesta a la obra pública

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: "Esta Provincia apuesta a la obra pública"

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Último Momento
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: Esta Provincia apuesta a la obra pública

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: "Esta Provincia apuesta a la obra pública"

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Ovación
Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el técnico de River

Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el técnico de River

La AFA anunció que no habrá fútbol en la primera semana de marzo en respaldo a Tapia

La AFA anunció que no habrá fútbol en la primera semana de marzo en respaldo a Tapia

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años