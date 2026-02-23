La aparición de una carpa en plena ciclovía alertó a los vecinos y profundizó el drama de los limpiavidrios

La instalación de una carpa en el paseo Vélez Sarsfield profundizó el reclamo de los vecinos de Bº Candioti Sur. El municipio actuó y desalojó la carpa, pero los vecinos aseguran que los trapitos y limpiavidrios pernoctan en el barrio todas las noches y luego operan en los semáforos de Alem .

Barrio Candioti Sur. La aparición de una carpa en plena ciclovía alertó a los vecinos y profundizó la constante presencia de limpiavidrios.

La fisonomía de barrio Candioti Sur está cambiando, y no precisamente por sus bares. Los residentes denuncian que la zona se convirtió en un "territorio liberado" donde conviven diversas modalidades delictivas: desde el robo en cocheras de edificios hasta delincuentes que se desplazan por los techos.

Del banco de plaza a la carpa propia

El dato que más indignación generó fue la consolidación de un asentamiento precario en el paseo Vélez Sarsfield. Según los vecinos, un limpiavidrios comenzó durmiendo en los bancos con cartones, luego sumó colchones y finalmente instaló una carpa estructural donde pasó las noches del fin de semana largo por los feriados de carnaval.

Si bien el municipio actuó tras la denuncia de los vecinos ante la insólita situación, los habitantes de la zona aseguran que los trapitos y limpiavidrios pernoctan en el barrio todas las noches y luego operan en los semáforos de Alem. Este hecho puntual fue señalado como el "búnker" desde donde se monitorean los movimientos del barrio.

Otro de los reclamos punzantes de los vecinos, es la iluminación. Distintas cuadras de diversas calles del barrio, como es Dorrego desde Ituzaingó hasta Calchines, careces de iluminación renovada, lo que convirtió a la zona en un sector de inseguridad latente donde prácticamente todas las noches se genera algún episodio de inseguridad.

Sin ir más lejos, la madrugada del martes 27 de enero, volvió a exponer la vulnerabilidad de los vecinos de barrio Candioti Sur. Minutos antes de las 2 de la madrugada, un delincuente protagonizó un hecho de extrema gravedad al ingresar a una vivienda ubicada en calle Dorrego al 3.000, mientras sus ocupantes —una madre y sus dos hijos menores de edad— descansaban en la planta alta.

El pedido: acción preventiva

"No queremos resignarnos a vivir confinados", sostienen los vecinos. El reclamo a las autoridades municipales y provinciales se centra en tres puntos:

Identificación de sospechosos: controles efectivos sobre quienes permanecen en el espacio público sin motivo aparente.

Patrullajes coordinados: presencia real en las zonas críticas, especialmente en horarios nocturnos.

Despeje de veredas y paseos: recuperar la transitabilidad y el uso social del paseo Vélez Sarsfield.