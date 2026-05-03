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Con una réplica del ARA General Belgrano, Santa Fe homenajeó en El Faro a los caídos en Malvinas

En el marco del 44° aniversario, vecinos y ex combatientes participaron de una jornada de memoria con una réplica del histórico buque.

3 de mayo 2026 · 18:17hs
Con una réplica del ARA General Belgrano, Santa Fe homenajeó en El Faro a los caídos en Malvinas

Este domingo por la tarde, la zona de “El Faro” en la Costanera oeste de la ciudad de Santa Fe fue escenario de un emotivo homenaje al Crucero ARA General Belgrano, al cumplirse 44 años de su hundimiento durante la guerra de Malvinas.

La actividad convocó a vecinos y visitantes en una jornada marcada por la memoria y el reconocimiento a los veteranos.

Entre las 14 y las 18 horas, quienes se acercaron al lugar pudieron observar una réplica de ocho metros de largo del histórico buque, realizada por el santafesino “Titi” Gamela. La imponente estructura se convirtió en el centro de la jornada y permitió a los presentes tomar dimensión de la historia que representa.

Participación de Veteranos de Malvinas

El evento contó además con la participación de ex combatientes y sobrevivientes, quienes formaron parte de una actividad que buscó reforzar el proceso de “malvinización” y mantener viva la memoria colectiva. La presencia de quienes vivieron el conflicto aportó un fuerte contenido simbólico al encuentro.

A las 16 horas se llevó a cabo el acto central, con una ofrenda floral en homenaje a los héroes caídos en el Crucero ARA General Belgrano. El reconocimiento se desarrolló en un clima de respeto y emoción, en una jornada que volvió a poner en valor la memoria y la historia reciente del país.

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