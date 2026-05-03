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La gran deuda que Unión no pudo saldar a lo largo de las 16 fechas que disputó

Con el empate 1-1 ante Talleres, Unión terminó la fase regular del Torneo Apertura sin poder ganarle a ninguno de los siete equipos que están por arriba del Tate

Ovación

Por Ovación

3 de mayo 2026 · 17:21hs
Unión no pudo ganarle a ninguno de los primeros siete equipos de la Zona A.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión no pudo ganarle a ninguno de los primeros siete equipos de la Zona A.

Si Unión le ganaba a Talleres se aseguraba clasificar entre los primeros ocho equipos y disputar el playoffs. Pero con el empate ante la T, ahora depende de lo que haga Defensa y Justicia ante Gimnasia de Mendoza.

Unión y una gran deuda pendiente

Pero además no poder cumplir con ese objetivo, al menos por el momento, el elenco rojiblanco dejó pasar la chance de poder por primera vez en la competencia, ganarle a un rival que estuviera más arriba en la tabla.

Y es que con el empate, Unión terminó la fase regular del Torneo Apertura, sin poder superar a los primeros siete equipos de la Zona A.

LEER MÁS: El notable retroceso que experimentó Unión en la segunda parte del Apertura

El equipo que conduce Leonardo Madelón perdió 2-1 con Estudiantes que finalizó 1°, empató 1-1 con Boca que terminó 2° e igualó 2-2 con Vélez que finalizará 3°.

Por su parte, empató 1-1 con Talleres que es 4° e igualó 4-4 con Independiente que finalizó 5°. En tanto que perdió 2-1 con Lanús que terminó 6° y empató 0-0 con San Lorenzo que por ahora está 7°.

Unión deuda competencia
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