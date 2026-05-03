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Colón fue más competitivo, pero la campaña como visitante no es nada buena

Si bien Colón mostró un rendimiento aceptable ante Los Andes, dejando atrás el partido con Deportivo Morón, la realidad indica que debe mejorar la eficacia como visitante

Ovación

Por Ovación

3 de mayo 2026 · 17:41hs
Colón mejoró su nivel como visitante

Colón mejoró su nivel como visitante, pero su efectividad fuera de Santa Fe es de apenas el 33%.

Colón igualó con Los Andes 1-1, aunque estuvo cerca de ganar el partido, dado que contó con las chances más claras para convertir el segundo gol, fundamentalmente, en la segunda etapa.

Colón y la obligación de mejorar como visitante

El equipo mejoró y mucho su rendimiento respecto a lo que había sido la derrota ante Deportivo Morón, pero está claro que por ahora no le alcanza para protagonizar una campaña digna fuera de Santa Fe.

Y es que en lo va del campeonato, el Sabalero jugó cinco partidos en condición de visitante, cosechando apenas un triunfo, dos empates y dos derrotas.

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El equipo que conduce Ezequiel Medrán igualó 0-0 con Central Norte y 1-1 ante Los Andes. Le ganó 2-0 a Patronato, en tanto que perdió 3-1 contra San Telmo y 2-0 contra Deportivo Morón.

De esta manera, sumó cinco puntos sobre 15 en disputa, con una efectividad de tan solo el 33% y una diferencia de gol de -2 con cuatro goles a favor y seis en contra.

Colón visitante Los Andes
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