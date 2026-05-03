Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia

Una de las víctimas falleció a bordo del crucero que partió de Ushuaia rumbo a Cabo Verde, mientras que otras dos llegaron a ser hospitalizadas en Sudáfrica. Hay otros cinco casos sospechosos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo sobre tres muertes relacionadas con un posible brote de hantavirus , que se transmite a través de los roedores, en el barco de crucero MV Hondius durante su travesía por el Atlántico tras haber partido desde Ushuaia , Tierra del Fuego, el pasado 20 de marzo.

En la Argentina rige una alerta sanitaria de hantavirus desde hace varias semanas por el aumento de casos y fallecimientos. El incidente se registró mientras la embarcación navegaba desde Ushuaia, Argentina , rumbo a Cabo Verde , con cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes a bordo.

Hasta el momento, la OMS reportó que, además del caso confirmado, existen otros cinco pasajeros bajo sospecha de haber contraído la infección.

“De los seis afectados, tres han muerto y uno permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó la organización en declaraciones a AFP.

Brote de Hantavirus

El brote fue detectado inicialmente por las autoridades sanitarias sudafricanas, que identificaron una “enfermedad respiratoria aguda grave” entre los pasajeros.

El primer caso reportado fue el de un hombre de 70 años quien comenzó a presentar síntomas durante el viaje y falleció en el barco. Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena, territorio británico en el Atlántico sur. Su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada en estado crítico a Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo.

Según detalles proporcionados por un portavoz sudafricano, ambos pacientes aún no han sido identificados oficialmente por nacionalidad.

El tercer contagiado, un ciudadano británico de 69 años, fue igualmente trasladado a Sudáfrica y permanece internado en terapia intensiva. Una fuente vinculada al caso, que solicitó anonimato, señaló que entre los fallecidos se encontraba una pareja de nacionalidad holandesa, mientras que el tercer deceso ocurrió a bordo del MV Hondius y el cuerpo seguía en la embarcación.

Las autoridades evalúan la necesidad de aislar a otros dos pasajeros que presentan síntomas y podrían ser hospitalizados en Cabo Verde, mientras continúan los debates sobre el destino inmediato del crucero, que tiene previsto proseguir su itinerario hacia las Islas Canarias en España.

Evacuación médica

La OMS confirmó que está coordinando con los gobiernos afectados y la compañía operadora del buque la posible evacuación médica de los pasajeros enfermos.

La embarcación, operada por la empresa Oceanwide Expeditions, está registrada como un crucero polar y ofrece rutas de expedición entre Argentina, el Atlántico Sur y África occidental, con paradas en lugares remotos como Georgia del Sur y Santa Elena.

De acuerdo con plataformas de seguimiento marítimo, el MV Hondius se encontraba este domingo cerca del puerto de Praia, en Cabo Verde.

El hantavirus es una familia de virus que se transmite principalmente a humanos por el contacto con roedores infectados, sus excrementos, orina, mordeduras o la inhalación de polvo contaminado.

La OMS explicó que, aunque es poco frecuente, se han descrito casos de transmisión entre personas, y la enfermedad puede causar un síndrome respiratorio grave que requiere vigilancia y cuidados intensivos.

El organismo internacional aseguró que continúa facilitando la comunicación entre las autoridades nacionales de salud de los países involucrados y los operadores del crucero para coordinar la respuesta y minimizar riesgos para pasajeros y tripulación.

Hasta el momento, la empresa Oceanwide Expeditions no ha ofrecido comentarios sobre la situación.