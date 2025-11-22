Cortes programados por EPE para este sábado y domingo

Corresponden al sábado 22 y domingo 23 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de elementos de maniobra y mantenimiento de subestación, i nterrumpirá el servicio este sábado 22 y domingo 23 de noviembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 9 a 11 en la zona de: avenida Circunvalación, entre las Bombas 3 y 5

SANTO TOMÉ

• 8 a 9 en la zona de: Lisandro de la Torre, Santiago del Estero, avenida Luján y Castelli

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

