Cortes programados por EPE para este sábado y domingo

Corresponden al sábado 22 y domingo 23 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

22 de noviembre 2025 · 08:19hs
UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de elementos de maniobra y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este sábado 22 y domingo 23 de noviembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SÁBADO

SANTA FE

• 9 a 11 en la zona de: avenida Circunvalación, entre las Bombas 3 y 5

SANTO TOMÉ

• 8 a 9 en la zona de: Lisandro de la Torre, Santiago del Estero, avenida Luján y Castelli

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé
