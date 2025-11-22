La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de elementos de maniobra y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este sábado 22 y domingo 23 de noviembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este sábado y domingo
Corresponden al sábado 22 y domingo 23 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
22 de noviembre 2025 · 08:19hs
SÁBADO
SANTA FE
• 9 a 11 en la zona de: avenida Circunvalación, entre las Bombas 3 y 5
SANTO TOMÉ
• 8 a 9 en la zona de: Lisandro de la Torre, Santiago del Estero, avenida Luján y Castelli
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
