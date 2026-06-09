Balearon a un vigilador durante un robo en el predio de la EPE de barrio Santa Rosa de Lima

Fue baleado en una mano durante un robo ocurrido en la madrugada de este martes en el predio ubicado en Arenales y Circunvalación. El delincuente ingresó al establecimiento, le sustrajo un teléfono celular corporativo y le disparó antes de darse a la fuga

El predio de la EPE de Santa Rosa de Lima en dónde sucedió el hecho

Esta madrugada de martes , pasadas las 2, un vigilador de 41 años resultó herido de arma de fuego durante un asalto ocurrido dentro del predio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) , ubicado en Arenales y Circunvalación , en el norte de la ciudad de Santa Fe.

La víctima, Iván Daniel Segovia, de 41 años, se encontraba cumpliendo tareas de vigilancia cuando fue sorprendida por un delincuente que había ingresado al predio. Según relató el trabajador, mientras realizaba una recorrida de rutina por las instalaciones, un hombre salió desde detrás de un tapial, lo apuntó con un arma de fuego y le exigió sus pertenencias.

Bajo amenazas, el asaltante le robó un teléfono celular corporativo utilizado para las comunicaciones internas de la empresa. Antes de escapar, efectuó un disparo que impactó en la mano derecha de la víctima. Tras el ataque, se dio a la fuga.

Minutos después, llegaron al lugar efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho. El vigilador herido fue trasladado al hospital José María Cullen, donde recibió atención médica.

Según las primeras informaciones, el proyectil impactó en la mano derecha de Segovia y le provocó una lesión en el dedo índice. Tras consumar el robo, el agresor escapó del predio y permanece prófugo.

Asistencia y peritajes

La víctima utilizó su teléfono celular particular para comunicarse con la central de emergencias 911 y denunciar lo ocurrido. Poco después arribaron patrullas del Comando Radioeléctrico, de la Subcomisaría 2ª y otros efectivos que cumplían servicios adicionales en la zona.

Mientras Segovia era asistido y trasladado al Cullen, los policías preservaron la escena a la espera de los especialistas encargados de realizar los peritajes criminalísticos.

En paralelo, los investigadores trabajan para obtener registros de las cámaras de videovigilancia de la zona y relevar testimonios que permitan reconstruir los movimientos del delincuente antes y después del asalto. Hasta el momento no hubo personas aprehendidas.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud del vigilador herido y la realización de las medidas de rigor para determinar la mecánica del ataque e identificar al autor.

Los peritajes fueron realizados por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajaron en el lugar donde ocurrió el hecho.

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