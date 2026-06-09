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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 9 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

9 de junio 2026 · 07:12hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 9 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7:30 a 9:30:

- Blas Parera, Carrasco, Chaco y Chubut

Reemplazo de Postes

- Quintana, Luciano Torrent, Dorrego y Mitre

Reemplazo de Postes

• 8:30 a 12:30: Cochabamba, Pasaje Irala, Saavedra y Gutiérrez

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: Alberti, Doctor Zavalla, Estrada y Matheu

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30: Mitre, Marcial Candioti, Ayacucho y Padre Genesio

Reemplazo de Postes

• 9:30 a 13:30: Misiones, Camino Viejo, Gorriti y Furlong

Mantenimiento

• 10:30 a 14:30: Azcuénaga, Gral. Paz, Javier de la Rosa y Beruti

Mantenimiento

• 11:30 a 12:30: Pavón, Matheu, 9 de julio y Rivadavia

Despeje de electroductos

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: Malvinas Argentinas, Balcarce, Alberdi y 4 de enero

Reemplazo de Postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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