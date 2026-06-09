La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 9 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 9 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 7:30 a 9:30:
- Blas Parera, Carrasco, Chaco y Chubut
Reemplazo de Postes
- Quintana, Luciano Torrent, Dorrego y Mitre
Reemplazo de Postes
• 8:30 a 12:30: Cochabamba, Pasaje Irala, Saavedra y Gutiérrez
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13: Alberti, Doctor Zavalla, Estrada y Matheu
Reemplazo de Conductores
• 9:30 a 11:30: Mitre, Marcial Candioti, Ayacucho y Padre Genesio
Reemplazo de Postes
• 9:30 a 13:30: Misiones, Camino Viejo, Gorriti y Furlong
Mantenimiento
• 10:30 a 14:30: Azcuénaga, Gral. Paz, Javier de la Rosa y Beruti
Mantenimiento
• 11:30 a 12:30: Pavón, Matheu, 9 de julio y Rivadavia
Despeje de electroductos
SANTO TOMÉ
• 7:30 a 9:30: Malvinas Argentinas, Balcarce, Alberdi y 4 de enero
Reemplazo de Postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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