La EPE recuperó más de $4.100 millones por fraude eléctrico y ya igualó todo lo recuperado en 2025

En los primeros cuatro meses de 2026, la empresa realizó 31.000 inspecciones, detectó casi 10.000 irregularidades y alcanzó una efectividad récord del 31%.

En el primer cuatrimestre del año, la EPE recuperó más de $ 4.100 millones con inspecciones antifraude y ya igualó a 2025

En el primer cuatrimestre del año, la EPE recuperó más de $ 4.100 millones con inspecciones antifraude y ya igualó a 2025

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) recuperó más de $ 4.100 millones durante el primer cuatrimestre de 2026 a partir de 31.000 inspecciones realizadas en todo el territorio santafesino. Los operativos permitieron detectar 9.869 irregularidades , alcanzando una efectividad del 31 % en la detección de conexiones eléctricas irregulares, el nivel más alto de los últimos años.

El dato adquiere especial relevancia porque el monto recuperado entre enero y abril de este año equivale a todo lo recuperado durante 2025 . Esto refleja una mejora sostenida en los mecanismos de control de la empresa, que hoy logra detectar más irregularidades con procedimientos cada vez más precisos y eficientes.

Durante 2025 se realizaron 110.000 inspecciones y se detectaron 27.800 conexiones irregulares, lo que permitió recuperar 17,4 GWh de energía y generar un recupero económico superior a los $ 4.100 millones. En 2024, en tanto, se inspeccionaron 114.000 suministros, se identificaron 21.700 irregularidades y se recuperaron $ 1.962 millones.

La mejora en los resultados responde a una estrategia basada en la ampliación de la cobertura territorial de los operativos, la incorporación de inteligencia artificial y el uso de herramientas de análisis de datos que permiten comparar la energía distribuida con la efectivamente facturada, optimizando la identificación de posibles casos de fraude.

Más control, más eficiencia y más inversión

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, destacó que el fortalecimiento de los controles forma parte de una política de gestión orientada a mejorar la eficiencia de la empresa y garantizar un uso responsable de los recursos públicos.

“Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, pusimos el foco en la eficiencia, el control y la austeridad de la empresa. Eso implica optimizar nuestros procesos internos y también controlar que quienes tienen capacidad de pago abonen la energía que consumen”, señaló.

Rodríguez remarcó además que cada peso recuperado a través de estas acciones vuelve al sistema eléctrico provincial mediante inversiones concretas.

“Los recursos que recuperamos se destinan a infraestructura, modernización de redes, equipamiento y mejoras operativas que nos permiten brindar un mejor servicio a los santafesinos”, afirmó.

La titular de la empresa explicó que el uso de nuevas tecnologías permitió mejorar sustancialmente la capacidad de detección:

“Hoy contamos con herramientas que nos permiten identificar zonas con mayor probabilidad de fraude y actuar de manera más eficiente. Además, incorporamos sistemas que posibilitan confeccionar actas en tiempo real durante los operativos”.

Tecnología y planificación para mejorar los resultados

Los indicadores obtenidos son consecuencia de una transformación estructural en la gestión de los controles, basada en la planificación mediante analítica de datos, el desarrollo de herramientas propias, la implementación de modelos de evaluación de usuarios, la utilización de sistemas de telemedición y la capacitación permanente del personal.

Además, la EPE consolidó procedimientos específicos para la inspección de grandes demandas eléctricas e incorporó herramientas analíticas orientadas a detectar irregularidades de alto impacto energético.

A nivel territorial, también se fortaleció la capacidad operativa mediante el trabajo conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional, lo que permitió ampliar la cobertura de las inspecciones y optimizar la presencia en distintas localidades de la provincia.

Una eficacia que crece año tras año

La efectividad de los operativos antifraude muestra una mejora sostenida en los últimos años:

2022: 13,6 % de detección.

13,6 % de detección. 2023: 16,6 %.

16,6 %. 2024: 19,2 %.

19,2 %. 2025: 25 %.

25 %. 2026: 31 % (primer cuatrimestre).

En el detalle por regiones, durante el primer cuatrimestre de este año se realizaron 13.432 verificaciones en Santa Fe, donde se detectaron 2.098 irregularidades. En Rosario, en tanto, se llevaron adelante 9.320 inspecciones y se constataron 5.328 irregularidades. Ambas ciudades concentran los principales centros operativos de la empresa.

Quienes deseen denunciar una situación de fraude pueden hacerlo de manera anónima al 0800-555-0083 o a través de la oficina virtual de la EPE.