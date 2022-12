Crece el conflicto en la Agencia Provincial de Seguridad Vial por el cese de contratos

Trabajadores de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realizarán este lunes un paro de actividades con asistencia al lugar de trabajo para reclamar, de manera pacífica, la continuidad laboral de 22 compañeros, tanto en Santa Fe como en Rosario, cuyos contratos vencen a fin de año y no hay visos de continuidad. Al parecer, las diferencias entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la provincia sería la causa por la cual estos empleados no continuarían en sus puestos de trabajo, según deslizaron.

Por su parte, desde ATE, indicaron que el problema se originó a partir de los fondos coparticipables que se habrían dejado de redistribuir para llevar adelante el convenio Acara por el cual estaban contratados desde 2018 (ingresaron durante la gestión anterior el gobernador fallecido Miguel Lifschitz). Ese personal ingresó por medio de becas universitarias (pasantías) y luego continuó prestando servicios por medio de este contrato desde 2022 hasta el 31 de diciembre de este año.

"Lamentablemente no tenemos ningún tipo de respuesta y seguimos en la misma situación que en el mes de noviembre, sumando la gravedad institucional que los funcionarios ya ni se presentan a trabajar para evitar dar respuestas", contó a UNO Santa Fe uno de los trabajadores contratados y continuó: "El problema que existe es que el último día hábil del mes de noviembre les llegaron a 22 compañeros que están trabajando en la agencia desde el año 2018, telegramas de desvinculación. Si bien se tramitaron gestiones para la extensión de contratos en el marco provincial, todo quedó en la nada".

"La situación es desesperante porque acá hay personas que tienen familia y quedan en la calle sin respuestas. En asamblea con los trabajadores decidimos endurecer las medidas de protesta por lo injusto de la situación. Vernos en esta situación, y paralelamente ver el ingreso a planta de familiares y amigos de los funcionarios, da mucha bronca", subrayó otro de los contratados de la APSV cuyo vínculo finaliza el último día hábil de diciembre.

Rocío Medina, delegada de ATE, sostuvo: "Venimos peleando por los contratados de la APSV que quedan en la calle el último día hábil del año. Acá observamos un total abandono de los funcionarios a los trabajadores, que nos demuestra lo que veníamos pensando, la falta de voluntad para resolver el conflicto. Acá se jugó con el tiempo y la ilusión de los trabajadores".

"Además de toda la situación, ratificamos una denuncia en la Defensoría del Pueblo por malos tratos y violencia laboral por parte de las máximas autoridades de de la APSV, Antonela Cerutti y Osvaldo Aymo", finalizó la delegada de ATE.

"Los contratos se venían renovando sin problemas e incluso hubo intención de pasarlos a contratos provinciales, por el cual se iniciaron expedientes en 2021", explicó Leandro Amado, otro de los delegados de ATE. Esos expedientes, según aseguró, dieron vueltas y hasta hoy no tienen resolución.

"La contratación de Acara en enero 2022 de este año había anticipado una última prórroga hasta 31/12. Sin embargo, la directora provincial de Seguridad Vial, Antonela Cerutti, sabía que no se iban a renovar. Así y todo, nos prometió que nadie se iba a quedar sin trabajo, pero el 1 de diciembre llegaron telegramas", apuntó el gremialista.

Qué dijeron los funcionarios

Por su parte, el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo, aseguró a este grupo multimedial que "la Agencia no tiene poder de decisión para dar de baja o alta los contratos de estos trabajadores, puesto que eso depende de los estamentos burocráticos del Estado. Y sobre todo, de partidas presupuestarias de organismos nacionales".

"Los ingresos los decide cada gestión, nosotros recibimos contratados de la gestión anterior y los tomamos como tales, pero si la Vialidad Nacional no hubiera dado de baja esos vínculos los hubiéramos renovado sin problemas; no soy yo quien decide quien debe continuar o dejar el puesto de trabajo. Entiendo que cada cual defiende su trabajo, pero no es esa la situación en este caso", aseguró Aymo.