Prisión preventiva para el presunto autor del crimen a puñaladas de un cuidacoches en barrio República del Oeste

Este fin de semana, durante una audiencia de medidas cautelares , quedó en prisión preventiva un hombre identificado como J. M., de 55 años , sobre quien pesa la presunta responsabilidad criminal en el asesinato de Jairo Santos Ramón Pérez . El ataque a puñaladas ocurrió en la madrugada del 19 de abril de 2025 en barrio República del Oeste , en la ciudad de Santa Fe .

La medida fue solicitada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Gonzalo Iglesias y ordenada por el juez de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) Nicolás Falkemberg .

El crimen de Jairo Pérez

Tal como fue adelantado por UNO Santa Fe, el 25 de febrero pesquisas de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron una requisa en una pensión ubicada en Mendoza al 2600, entre la peatonal San Martín y San Jerónimo, en pleno microcentro de la ciudad de Santa Fe.

En ese procedimiento lograron identificar y aprehender a J. M., de 55 años, sobre quien pesaba un pedido de captura activo como presunto autor del asesinato a puñaladas de Jairo Santos Ramón Pérez.

El ataque fue cometido en la madrugada del 19 de abril de 2025 en inmediaciones de la esquina de avenida Freyre y Catamarca, en barrio República del Oeste. La víctima fue auxiliada gravemente herida y cubierta de sangre, y trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde falleció ese mismo día a causa de las heridas sufridas.

Ubicado y aprehendido

Los registros de cámaras de videovigilancia y los testimonios de testigos que se encontraban en el lugar del hecho permitieron identificar al presunto autor del crimen.

Tras el homicidio, el sospechoso abandonó la ciudad de Santa Fe y permaneció prófugo durante varios meses. Sin embargo, al regresar recientemente a la capital provincial, se alojó en una pensión del microcentro, donde finalmente fue localizado y aprehendido por los investigadores de la PDI.

