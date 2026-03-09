Prisión preventiva para el presunto autor del crimen a puñaladas de un cuidacoches en barrio República del Oeste

Este fin de semana, durante una audiencia de medidas cautelares, quedó en prisión preventiva un hombre identificado como J. M., de 55 años, sobre quien pesa la presunta responsabilidad criminal en el asesinato de Jairo Santos Ramón Pérez. El ataque a puñaladas ocurrió en la madrugada del 19 de abril de 2025 en barrio República del Oeste, en la ciudad de Santa Fe.
Por Juan Trento
La medida fue solicitada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Gonzalo Iglesias y ordenada por el juez de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) Nicolás Falkemberg.
El crimen de Jairo Pérez
Tal como fue adelantado por UNO Santa Fe, el 25 de febrero pesquisas de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron una requisa en una pensión ubicada en Mendoza al 2600, entre la peatonal San Martín y San Jerónimo, en pleno microcentro de la ciudad de Santa Fe.
En ese procedimiento lograron identificar y aprehender a J. M., de 55 años, sobre quien pesaba un pedido de captura activo como presunto autor del asesinato a puñaladas de Jairo Santos Ramón Pérez.
El ataque fue cometido en la madrugada del 19 de abril de 2025 en inmediaciones de la esquina de avenida Freyre y Catamarca, en barrio República del Oeste. La víctima fue auxiliada gravemente herida y cubierta de sangre, y trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde falleció ese mismo día a causa de las heridas sufridas.
Ubicado y aprehendido
Los registros de cámaras de videovigilancia y los testimonios de testigos que se encontraban en el lugar del hecho permitieron identificar al presunto autor del crimen.
Tras el homicidio, el sospechoso abandonó la ciudad de Santa Fe y permaneció prófugo durante varios meses. Sin embargo, al regresar recientemente a la capital provincial, se alojó en una pensión del microcentro, donde finalmente fue localizado y aprehendido por los investigadores de la PDI.
