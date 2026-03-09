Colón recibió una intimación por "incumplimientos administrativos" de 100 millones de pesos

Colón recibió una intimación del ARCA que asciende a los 100 millones de pesos, como consecuencia de irregularidades administrativas.

Un nuevo frente de preocupación apareció en Colón luego de que la institución fuera notificada por una intimación del organismo recaudador nacional por una cifra cercana a los 100 millones de pesos, producto de irregularidades administrativas vinculadas a la gestión anterior.

Según informó Radio Gol (FM 96.7), el reclamo proviene de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y se originó por incumplimientos formales relacionados con la falta de respuesta a distintas intimaciones realizadas oportunamente por el organismo.

De acuerdo a la información que trascendió, las penalidades se generaron principalmente por no haber contestado escritos y requerimientos administrativos dentro de los plazos establecidos. Esa situación derivó en multas que, acumuladas, alcanzan una suma cercana a los 100.000.000 de pesos, monto por el cual el club fue formalmente intimado a regularizar la situación.

Con aportes extraordinarios, la dirigencia de Colón pudo girar los $100 millones, ya que las cuentas del club habían quedado embargadas. Se espera que en las próximas horas nuevamente las mismas queden habilitadas para operar.

Colón, con un problema heredado

Dentro de la actual conducción sabalera consideran que este nuevo inconveniente se enmarca dentro de los múltiples problemas administrativos y financieros que fueron detectándose tras el cambio de autoridades.

Víctor Godano A Colón le llegó una intimación de 100 millones de pesos por incumplimientos de la gestión de Víctor Godano.

La gestión que encabeza el presidente José Alonso sostiene que se trata de una de las tantas dificultades heredadas del período anterior que estuvo a cargo de Víctor Godano.

En ese sentido, el reclamo del organismo recaudador se suma a otros asuntos administrativos que la actual dirigencia viene revisando desde su asunción.

Debate interno en la dirigencia de Colón

A partir de esta situación, dentro de la comisión directiva comenzaron a surgir distintas posturas respecto de cómo comunicar a los socios el panorama económico y administrativo que encontró la actual conducción.

Un sector de los dirigentes considera necesario realizar una conferencia de prensa para detallar públicamente el estado en el que se recibió la institución y enumerar los problemas detectados.

Otro grupo, en cambio, propone convocar a una Asamblea Extraordinaria para brindar esa información directamente a los socios, con el objetivo de exponer de manera formal la herencia institucional que dejó la administración anterior.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja en evaluar los pasos a seguir para responder a la intimación del organismo y evitar que la situación derive en mayores sanciones para la institución rojinegra.