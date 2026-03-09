Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón recibió una intimación por "incumplimientos administrativos" de 100 millones de pesos

Colón recibió una intimación del ARCA que asciende a los 100 millones de pesos, como consecuencia de irregularidades administrativas.

9 de marzo 2026 · 09:25hs
Colón recibió una intimación por incumplimientos administrativos de 100 millones de pesos

Un nuevo frente de preocupación apareció en Colón luego de que la institución fuera notificada por una intimación del organismo recaudador nacional por una cifra cercana a los 100 millones de pesos, producto de irregularidades administrativas vinculadas a la gestión anterior.

Según informó Radio Gol (FM 96.7), el reclamo proviene de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y se originó por incumplimientos formales relacionados con la falta de respuesta a distintas intimaciones realizadas oportunamente por el organismo.

De acuerdo a la información que trascendió, las penalidades se generaron principalmente por no haber contestado escritos y requerimientos administrativos dentro de los plazos establecidos. Esa situación derivó en multas que, acumuladas, alcanzan una suma cercana a los 100.000.000 de pesos, monto por el cual el club fue formalmente intimado a regularizar la situación.

Con aportes extraordinarios, la dirigencia de Colón pudo girar los $100 millones, ya que las cuentas del club habían quedado embargadas. Se espera que en las próximas horas nuevamente las mismas queden habilitadas para operar.

Colón, con un problema heredado

Dentro de la actual conducción sabalera consideran que este nuevo inconveniente se enmarca dentro de los múltiples problemas administrativos y financieros que fueron detectándose tras el cambio de autoridades.

Víctor Godano
A Colón le llegó una intimación de 100 millones de pesos por incumplimientos de la gestión de Víctor Godano.

La gestión que encabeza el presidente José Alonso sostiene que se trata de una de las tantas dificultades heredadas del período anterior que estuvo a cargo de Víctor Godano.

En ese sentido, el reclamo del organismo recaudador se suma a otros asuntos administrativos que la actual dirigencia viene revisando desde su asunción.

Debate interno en la dirigencia de Colón

A partir de esta situación, dentro de la comisión directiva comenzaron a surgir distintas posturas respecto de cómo comunicar a los socios el panorama económico y administrativo que encontró la actual conducción.

Un sector de los dirigentes considera necesario realizar una conferencia de prensa para detallar públicamente el estado en el que se recibió la institución y enumerar los problemas detectados.

Otro grupo, en cambio, propone convocar a una Asamblea Extraordinaria para brindar esa información directamente a los socios, con el objetivo de exponer de manera formal la herencia institucional que dejó la administración anterior.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja en evaluar los pasos a seguir para responder a la intimación del organismo y evitar que la situación derive en mayores sanciones para la institución rojinegra.

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

