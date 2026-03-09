Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Marcha por el Día Internacional de la Mujer en Santa Fe: convocan a movilizarse contra la reforma laboral

Organizaciones feministas y sociales de Santa Fe convocaron a una marcha por el Día Internacional de la Mujer que se realizará este lunes. La concentración será frente a la Municipalidad

9 de marzo 2026 · 10:20hs
Asamblea Ni Una Menos Santa Fe

gentileza

Asamblea Ni Una Menos Santa Fe

En el marco del Día Internacional de la Mujer, distintas organizaciones feministas y sociales de Santa Fe convocaron a una movilización para este lunes 9 de marzo en el centro de la ciudad. La iniciativa fue impulsada por la Asamblea Ni Una Menos y la Mesa Ni Una Menos de Santa Fe, junto a colectivos de mujeres y diversidades.

Durante una conferencia de prensa, las organizaciones informaron que la marcha se realizará bajo la consigna “Abajo la reforma. No a la precarización de la vida”, en referencia a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y a lo que consideran posibles consecuencias sobre las condiciones de trabajo.

Embed

La concentración está prevista para las 17 frente a la Municipalidad de Santa Fe, en la intersección de Salta y 1° de Mayo. Desde ese punto, la movilización avanzará por calle Urquiza hasta General López, pasando frente a la Legislatura provincial, para luego finalizar en Plaza 25 de Mayo, donde se realizará el acto central y la lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes.

Desde los espacios organizadores señalaron que la convocatoria se realiza en un contexto económico y político que, según sostienen, profundiza las desigualdades y que impacta especialmente en mujeres y diversidades. En ese sentido, manifestaron su preocupación por los efectos que podría tener la reforma laboral en materia de precarización del empleo y deterioro de las condiciones de vida.

• LEER MÁS: Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo y cuál es el origen de la fecha

Santa Fe marcha Día Internacional de la Mujer
Noticias relacionadas
atraparon al chami mendoza, miembro de la banda de los menores y uno de los 10 delincuentes mas buscados de santa fe

Atraparon al "Chami" Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Ciro y Los Persas

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El sábado 7 desde las 21, se realizará Noche de Luna Lila con música en vivo de Divas en Santa Fe

Agenda Santa Fe: actividades culturales y recreativas para disfrutar el fin de semana

Asamblea Ni Una Menos Santa Fe

Marcha por el Día de la Mujer en Santa Fe: convocan a movilizarse contra la reforma laboral de Javier Milei

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe