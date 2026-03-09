Marcha por el Día Internacional de la Mujer en Santa Fe: convocan a movilizarse contra la reforma laboral

Organizaciones feministas y sociales de Santa Fe convocaron a una marcha por el Día Internacional de la Mujer que se realizará este lunes. La concentración será frente a la Municipalidad

En el marco del Día Internacional de la Mujer , distintas organizaciones feministas y sociales de Santa Fe convocaron a una movilización para este lunes 9 de marzo en el centro de la ciudad. La iniciativa fue impulsada por la Asamblea Ni Una Menos y la Mesa Ni Una Menos de Santa Fe , junto a colectivos de mujeres y diversidades.

Durante una conferencia de prensa , las organizaciones informaron que la marcha se realizará bajo la consigna “Abajo la reforma. No a la precarización de la vida” , en referencia a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y a lo que consideran posibles consecuencias sobre las condiciones de trabajo.

La concentración está prevista para las 17 frente a la Municipalidad de Santa Fe, en la intersección de Salta y 1° de Mayo. Desde ese punto, la movilización avanzará por calle Urquiza hasta General López, pasando frente a la Legislatura provincial, para luego finalizar en Plaza 25 de Mayo, donde se realizará el acto central y la lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes.

Desde los espacios organizadores señalaron que la convocatoria se realiza en un contexto económico y político que, según sostienen, profundiza las desigualdades y que impacta especialmente en mujeres y diversidades. En ese sentido, manifestaron su preocupación por los efectos que podría tener la reforma laboral en materia de precarización del empleo y deterioro de las condiciones de vida.

