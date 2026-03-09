El petróleo vuelve al centro de la escena por la escalada en Medio Oriente

La región concentra una parte clave de producción y transporte de petróleo crudo, por lo que cualquier escalada bélica repercute en los precios internacionales

El petróleo y el conflicto armado en Medio Oriente: su impacto global

La creciente tensión en Medio Oriente, con ataques y amenazas que involucran a Israel, grupos aliados de Irán y el Líbano , volvió a colocar al mercado del petróleo mundial en estado de alerta. La región concentra una parte clave de la producción y el transporte de crudo , y cualquier escalada bélica provoca reacciones inmediatas en los precios internacionales.

El petróleo es uno de los commodities más sensibles a los riesgos geopolíticos. Ante cada episodio de inestabilidad en Medio Oriente , los mercados anticipan posibles interrupciones en el suministro global.

Las referencias internacionales más utilizadas –Brent crude oil benchmark y West Texas Intermediate crude oil benchmark– suelen reaccionar rápidamente cuando aumenta el riesgo de guerra en la región.

Los operadores financieros consideran tres factores claves

Posibilidad de ataques a infraestructura petrolera

Bloqueos o interrupciones en rutas marítimas

Ampliación del conflicto a otros países productores

El rol estratégico de Irán y el Golfo Pérsico

Uno de los mayores temores del mercado es que el conflicto escale e involucre directamente a Irán, uno de los principales productores de la región.

Irán tiene además influencia sobre el estratégico estrecho de Ormuz, el paso marítimo por donde circula aproximadamente un tercio del petróleo transportado por mar en el mundo.

Un eventual cierre o interrupción de ese paso podría provocar un shock energético global, ya que por allí sale gran parte del crudo exportado por países del Golfo como:

Arabia Saudita

Irak

Kuwait

Emiratos Árabes Unidos

Estrecho Ormuz Irán petróleo Argentina

La reacción de los mercados

Cuando aumenta el riesgo de interrupción del suministro, los inversores compran petróleo anticipando escasez futura. Esto genera lo que los analistas llaman “prima de riesgo geopolítico”.

En ese escenario:

Suben los contratos de petróleo

Se encarece el transporte marítimo

Aumentan los seguros para barcos petroleros

Suben los precios de combustibles derivados

Además, los países miembros de la Organization of the Petroleum Exporting Countries (Opep) y sus aliados observan de cerca la situación, ya que podrían verse obligados a ajustar su producción para estabilizar el mercado.

Impacto en la economía mundial

Un aumento sostenido del petróleo suele trasladarse rápidamente al resto de la economía global. Entre las principales consecuencias se encuentran:

Aumento del precio de los combustibles

Presión inflacionaria en muchos países

Encarecimiento del transporte y la logística

Impacto en alimentos y bienes industriales

Los países importadores de energía son los más vulnerables a estas subas, ya que dependen del petróleo externo para sostener su actividad económica.

Un factor clave para la inflación global

El petróleo sigue siendo uno de los insumos básicos de la economía mundial. Por eso, cada escalada en Medio Oriente es seguida con atención por gobiernos, bancos centrales y mercados financieros.

Si el conflicto se intensifica o se expande a otros actores regionales, los analistas advierten que el precio del crudo podría registrar nuevos aumentos, con efectos directos sobre la inflación y el crecimiento económico global.

Cómo puede afectar a Argentina la tensión petrolera en Medio Oriente

Aunque Argentina está lejos del conflicto, una suba internacional del petróleo tiene impactos directos e indirectos en la economía local.

1 Más ingresos potenciales por exportaciones

Argentina viene aumentando su producción de petróleo gracias a Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Si el precio internacional sube, las empresas que operan allí –como YPF, Chevron y Shell– podrían exportar crudo a valores más altos, generando más ingreso de dólares para el país.

Esto podría mejorar la balanza energética y reforzar las reservas.

2 Combustibles más caros

El efecto negativo es que Argentina también toma como referencia el precio internacional del petróleo para definir los valores de combustibles.

Si el barril sube, aumenta el costo de:

nafta

gasoil

transporte

logística

Eso termina presionando sobre la inflación.

3 Más interés internacional en invertir

Un petróleo caro vuelve más rentable desarrollar nuevos pozos. Por eso, una escalada prolongada del precio podría acelerar inversiones en Vaca Muerta, que ya es considerado uno de los proyectos energéticos más importantes de América latina.

La tensión en Medio Oriente puede generar para Argentina una mezcla de oportunidades y riesgos:

Positivo

más exportaciones de petróleo ingreso de dólares más inversiones energéticas

Negativo

presión sobre el precio de combustibles impacto en inflación y transporte

Si el conflicto se prolonga y el crudo se mantiene alto, el desarrollo de Vaca Muerta podría convertirse en uno de los principales beneficiarios energéticos fuera de Medio Oriente.