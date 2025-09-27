Uno Santa Fe | Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue encendido y se acerca a los 1.000 goles en su carrera

El portugués Cristiano Ronaldo, figura de Al Nassr de Arabia Saudita, volvió a ser clave en la victoria 2-0 ante el Al Ittihad de Karim Benzema

27 de septiembre 2025 · 16:01hs
Cristiano Ronaldo sigue encendido y se acerca a los 1.000 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo no tiene pensado parar. El portugués, principal figura del Al Nassr de Arabia Saudita, volvió a ser clave en la victoria de su equipo. En esta ocasión, en la victoria 2-0 ante el Al Ittihad de Karim Benzema.

Luego de haberse ausentado el último partido, el astro portugués le puso el moño a la victoria de los suyos quienes se convirtieron de esta manera en los líderes en soledad de la Saudi Pro League.

Sadio Mané, quien supo brillar con las camisetas de Liverpool y Bayern Múnich, había abierto el marcador en el King Abdullah Sports City de Yeda.

Cristiano Ronaldo, en carrera por llegar a los mil goles

Cristiano Ronaldo escribió su nombre entre los goleadores de la jornada a los 34 minutos de la primera etapa gracias a un certero cabezazo dentro área chica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arielipillo/status/1971763753332199510&partner=&hide_thread=false

El Bicho recibió fuera del área e intentó un remate de zurda que fue bloqueado por la defensa rival. El rebote le quedó a Mané, quien se tomó unos segundos para decidir su ejecución.

En ese lapso Ronaldo vio el hueco y no dudó. El portugués ganó la posición entre los centrales y remató a quemarropa, haciendo inútil el intento del arquero rival por contener su remate.

De esta manera Ronaldo, a sus 40 años, alcanzó los 946 goles en su extensa y exitosa carrera como futbolista profesional. Esta cifra se dio en un total de 1289 partidos (además brindó 258 asistencias a sus compañeros).

La cuenta, al igual que su objetivo, es claro. El astro portugués se encuentra, nada más y nada menos, que a 54 tantos de convertirse en el primer jugador en alcanzar los mil gritos.

Cómo está la pelea con Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi compiten por ser el máximo goleador en la historia del deporte más popular del mundo. Mientras el Bicho alcanzó los 946 goles, el capitán de la Selección argentina suma 884 tras su doblete ante New York City.

La Pulga ha logrado esta cifra en 1124 partidos (también aportó 392 pases de gol). En este contexto, el 10 de Inter Miami está a 116 tantos de los mil. Cabe destacar que ha disputado 165 juegos menos que el Bicho.

Cristiano Ronaldo Al Nassr Al Ittihad

Lo último

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Último Momento
El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

El asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Google celebra su 27 aniversario con un Doodle que revive su primer logo

Colón hace otra vez todo mal, no tiene reacción y pierde 1-0 con Estudiantes (BA)

Colón hace otra vez todo mal, no tiene reacción y pierde 1-0 con Estudiantes (BA)

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Ovación
Mirá en vivo: Centenario y Unión juegan la ida de la final de la Copa Santa Fe

Mirá en vivo: Centenario y Unión juegan la ida de la final de la Copa Santa Fe

Vélez también borró a Machuca tras la sanción de la FIFA

Vélez también borró a Machuca tras la sanción de la FIFA

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Sudáfrica en Durban y no podrán lograr el título

Liverpool fue sorprendido por Crystal Palace en la sexta fecha de la Premier League

Liverpool fue sorprendido por Crystal Palace en la sexta fecha de la Premier League

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'