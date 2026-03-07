Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

La Conferencia Norte de la Liga Argentina entra en etapa decisivsa y cada partido empieza a pesar cada vez más en la tabla para Colón

7 de marzo 2026 · 08:53hs
La temporada comienza a entrar en su recta final en la Conferencia Norte de la Liga Argentina y cada partido empieza a pesar cada vez más en la tabla para Colón. Con el torneo ingresando en zona de definiciones, las miradas no solo están puestas en los equipos que sueñan con el ascenso, sino también en aquellos que buscan asegurarse un lugar en los playoffs y en los que pelean por mantener la categoría.

En ese contexto aparece Colón, que viene de cortar una racha de tres triunfos consecutivos tras caer frente a Comunicaciones. Más allá de ese tropiezo, el Sabalero logró tomar distancia en la lucha por evitar el último puesto.

El equipo rojinegro le sacó tres victorias de ventaja a Huracán Las Heras, que hoy ocupa el fondo de la tabla. Ambos conjuntos tienen seis compromisos por delante para cerrar la fase regular, en un tramo donde cada resultado puede resultar determinante.

Entre esos partidos pendientes aparece un duelo clave: la revancha entre Colón y Huracán (LH), que se disputará en el estadio Roque Otrino y que podría tener un peso importante en la pelea por la permanencia.

Lo que le resta a Colón en la Liga Argentina (9-17)

1-(V) Hindú (Córdoba): domingo 8 a las 21.30

2-(V) Independiente (SdE): jueves 12, a las 22

3-(V) Bochas SC: sábado 14 a las 21

4-(V) Barrio Parque: domingo 15 a las 21

5-(L) Huracán (LH): sábado 21 de marzo

6-(V) San Isidro: viernes 28 de marzo

El fixture de Huracán (LH) (6-20)

1-(L) Comunicaciones: domingo 8 a las 21

2-(L) Sportivo Suardi: lunes 16 a las 21.30

3-(V) Comunicaciones: jueves 19 de marzo

4-(V) Colón: sábado 21 de marzo

5-(V) Santa Paula: lunes 23 de marzo

6-(L) Estudiantes (T): miércoles 26 de marzo

Colón Liga Argentina Huracán Las Heras
¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad: "Vamos a terminar con el adoctrinamiento"

Conmoción: denuncian que desconocidos ingresaron a una casa, mataron a un gato y lo dejaron colgado de una sombrilla

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán

En medio de una gravísima crisis, Newell's estaría cerca de abrochar un refuerzo

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe