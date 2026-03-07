Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

La Conferencia Norte de la Liga Argentina entra en etapa decisivsa y cada partido empieza a pesar cada vez más en la tabla para Colón

La temporada comienza a entrar en su recta final en la Conferencia Norte de la Liga Argentina y cada partido empieza a pesar cada vez más en la tabla para Colón . Con el torneo ingresando en zona de definiciones, las miradas no solo están puestas en los equipos que sueñan con el ascenso, sino también en aquellos que buscan asegurarse un lugar en los playoffs y en los que pelean por mantener la categoría.

En ese contexto aparece Colón, que viene de cortar una racha de tres triunfos consecutivos tras caer frente a Comunicaciones. Más allá de ese tropiezo, el Sabalero logró tomar distancia en la lucha por evitar el último puesto.

El equipo rojinegro le sacó tres victorias de ventaja a Huracán Las Heras, que hoy ocupa el fondo de la tabla. Ambos conjuntos tienen seis compromisos por delante para cerrar la fase regular, en un tramo donde cada resultado puede resultar determinante.

Entre esos partidos pendientes aparece un duelo clave: la revancha entre Colón y Huracán (LH), que se disputará en el estadio Roque Otrino y que podría tener un peso importante en la pelea por la permanencia.

Lo que le resta a Colón en la Liga Argentina (9-17)

1-(V) Hindú (Córdoba): domingo 8 a las 21.30

2-(V) Independiente (SdE): jueves 12, a las 22

3-(V) Bochas SC: sábado 14 a las 21

4-(V) Barrio Parque: domingo 15 a las 21

5-(L) Huracán (LH): sábado 21 de marzo

6-(V) San Isidro: viernes 28 de marzo

El fixture de Huracán (LH) (6-20)

1-(L) Comunicaciones: domingo 8 a las 21

2-(L) Sportivo Suardi: lunes 16 a las 21.30

3-(V) Comunicaciones: jueves 19 de marzo

4-(V) Colón: sábado 21 de marzo

5-(V) Santa Paula: lunes 23 de marzo

6-(L) Estudiantes (T): miércoles 26 de marzo