Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el golpe y derrotó 23-18 a Inglaterra por la fecha 4 del Seis Naciones, logrando así su segunda victoria

Italia, dirigida por el exPuma Gonzalo Quesada, le ganó por 23 a 18 a La Rosa en Roma.

Inglaterra sufrió la primera derrota de su historia ante Italia en el rugby, al caer 23 a 18 este sábado en Roma, en la cuarta y penúltima fecha del Seis Naciones . La escuadra conducida por el argentino Gonzalo Quesada hizo historia en Roma. Irlanda doblegó a Gales en Dublín y Escocia derrotó a Francia en Murrayfield.

La jornada del Seis Naciones de rugby dejó un resultado histórico: Italia, dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, venció por primera vez a Inglaterra al imponerse 23-18 en el Estadio Olímpico de Roma.

El conjunto Azzurro comenzó arriba con un penal de Paolo Garbisi, aunque Inglaterra respondió con un try de Tommy Freeman. El primer tiempo fue equilibrado y se cerró 12-10 para La Rosa. En el complemento el partido siguió abierto hasta que, a ocho minutos del final, Tommaso Menoncello apoyó el try decisivo que selló una victoria histórica para el rugby italiano.

El XV de la Rosa llegó a tener hasta ocho puntos de ventaja (18-10) sobre la Nazionale, a la que había derrotado en sus 32 enfrentamientos anteriores, pero en la recta final del partido se vino abajo y permitió a la tradicional cenicienta del torneo llevarse una victoria histórica.

Inglaterra, que cerrará su Seis Naciones el sábado de la próxima semana ante Francia, sufrió su tercer revés consecutivo en esta edición, después de haber caído 31-20 en Escocia y 42-21 contra Irlanda en su templo de Twickenham.

La única victoria inglesa de esta edición tuvo lugar a principios de febrero en la primera jornada, con un cómodo 48-7 sobre Gales, que no hacía presagiar los golpes que iba a sufrir después del equipo en este torneo.

Italia, que está dirigida por el argentino Gonzalo Quesada y que en la primera jornada ganó 18-15 a Escocia, consigue su segunda victoria en este Seis Naciones.

-Resultados fecha 4:

Irlanda 27-Gales 17

Escocia 50- Francia 40

Italia 23-Inglaterra 18

-Posiciones: Francia y Escocia 16; Irlanda 14; Italia 9; Inglaterra 5, Gales 1.

-Próxima fecha (Sábado 14/3):

Irlanda vs. Escocia

Gales vs. Italia

Francia vs. Inglaterra