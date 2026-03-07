Uno Santa Fe | Ovación | Italia

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el golpe y derrotó 23-18 a Inglaterra por la fecha 4 del Seis Naciones, logrando así su segunda victoria

7 de marzo 2026 · 18:55hs
Italia

Italia, dirigida por el exPuma Gonzalo Quesada, le ganó por 23 a 18 a La Rosa en Roma.

Inglaterra sufrió la primera derrota de su historia ante Italia en el rugby, al caer 23 a 18 este sábado en Roma, en la cuarta y penúltima fecha del Seis Naciones. La escuadra conducida por el argentino Gonzalo Quesada hizo historia en Roma. Irlanda doblegó a Gales en Dublín y Escocia derrotó a Francia en Murrayfield.

Italia superó a Inglaterra en el Seis Naciones

La jornada del Seis Naciones de rugby dejó un resultado histórico: Italia, dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, venció por primera vez a Inglaterra al imponerse 23-18 en el Estadio Olímpico de Roma.

El conjunto Azzurro comenzó arriba con un penal de Paolo Garbisi, aunque Inglaterra respondió con un try de Tommy Freeman. El primer tiempo fue equilibrado y se cerró 12-10 para La Rosa. En el complemento el partido siguió abierto hasta que, a ocho minutos del final, Tommaso Menoncello apoyó el try decisivo que selló una victoria histórica para el rugby italiano.

El XV de la Rosa llegó a tener hasta ocho puntos de ventaja (18-10) sobre la Nazionale, a la que había derrotado en sus 32 enfrentamientos anteriores, pero en la recta final del partido se vino abajo y permitió a la tradicional cenicienta del torneo llevarse una victoria histórica.

Inglaterra, que cerrará su Seis Naciones el sábado de la próxima semana ante Francia, sufrió su tercer revés consecutivo en esta edición, después de haber caído 31-20 en Escocia y 42-21 contra Irlanda en su templo de Twickenham.

La única victoria inglesa de esta edición tuvo lugar a principios de febrero en la primera jornada, con un cómodo 48-7 sobre Gales, que no hacía presagiar los golpes que iba a sufrir después del equipo en este torneo.

Italia, que está dirigida por el argentino Gonzalo Quesada y que en la primera jornada ganó 18-15 a Escocia, consigue su segunda victoria en este Seis Naciones.

-Resultados fecha 4:

Irlanda 27-Gales 17

Escocia 50- Francia 40

Italia 23-Inglaterra 18

-Posiciones: Francia y Escocia 16; Irlanda 14; Italia 9; Inglaterra 5, Gales 1.

-Próxima fecha (Sábado 14/3):

Irlanda vs. Escocia

Gales vs. Italia

Francia vs. Inglaterra

Italia Inglaterra Seis Naciones
Noticias relacionadas
nicolas gonzalez, clave en el triunfo de atletico de madrid ante real sociedad

Nicolás González, clave en el triunfo de Atlético de Madrid ante Real Sociedad

Los Pumas pierden a Rubiolo por varios meses: sufrió una rotura de ligamentos.

Pedro Rubiolo sufrió una grave lesión y estará varios meses afuera

tras su paso fallido por colon, facundo sanchez jugara en libertad de san jeronimo norte

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

argentina estrenara camiseta en la finalissima y genera preocupacion de cara al partido

Argentina estrenará camiseta en la Finalissima y genera preocupación de cara al partido

Lo último

Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Último Momento
Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Ovación
Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe