Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe: el cronograma de sueldos de junio El Gobierno de Santa Fe confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de junio de 2026. Los salarios comenzarán a abonarse el miércoles 1 de julio e incluirán el aumento salarial del 12,5 % acordado en paritarias 30 de junio 2026 · 09:27hs

El Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe informó el cronograma de pago de los haberes de junio de 2026 para los trabajadores estatales y jubilados provinciales. Los sueldos comenzarán a abonarse desde el miércoles 1 de julio y la liquidación contempla el incremento salarial del 12,5 % acordado en las negociaciones paritarias.

Desde la cartera económica indicaron que el aumento corresponde a la suma de los incrementos otorgados durante el primer semestre del año: 2,6 % en enero, 2,1 % en febrero, 2,2 % en marzo, 2 % en abril, 2 % en mayo y 1,6 % en junio, además de la garantía de un incremento mínimo de $170.000.