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Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe: el cronograma de sueldos de junio

El Gobierno de Santa Fe confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de junio de 2026. Los salarios comenzarán a abonarse el miércoles 1 de julio e incluirán el aumento salarial del 12,5 % acordado en paritarias

30 de junio 2026 · 09:27hs
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Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe: el cronograma de sueldos de junio

El Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe informó el cronograma de pago de los haberes de junio de 2026 para los trabajadores estatales y jubilados provinciales. Los sueldos comenzarán a abonarse desde el miércoles 1 de julio y la liquidación contempla el incremento salarial del 12,5 % acordado en las negociaciones paritarias.

Desde la cartera económica indicaron que el aumento corresponde a la suma de los incrementos otorgados durante el primer semestre del año: 2,6 % en enero, 2,1 % en febrero, 2,2 % en marzo, 2 % en abril, 2 % en mayo y 1,6 % en junio, además de la garantía de un incremento mínimo de $170.000.

Según el Gobierno provincial, esta medida busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al impacto que la inflación continúa teniendo sobre los ingresos de los hogares.

Cronograma de pago de los haberes de junio en Santa Fe

Miércoles 1 de julio

  • Personal policial y penitenciario.
  • Jubilados y pensionados que perciban un monto de bolsillo de hasta $1.410.000.

Jueves 2 de julio

  • Trabajadores activos que perciban un monto de bolsillo de hasta $1.410.000.
  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas de 1° y 2° Convenio.

Viernes 3 de julio

  • Resto de los trabajadores activos con un monto de bolsillo superior a $1.410.000.
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Lunes 6 de julio

(Con acreditación en cuenta el sábado 4 de julio)

  • Resto de jubilados y pensionados con un monto de bolsillo superior a $1.410.000.

Martes 7 de julio

  • Autoridades Superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
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