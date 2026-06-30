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Perú: Keiko Fujimori afirmó que asume "con gran responsabilidad" los resultados que la dan como ganadora

También advirtió que aguarda “con prudencia y con mucha humildad” la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones de Perú

30 de junio 2026 · 10:24hs
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Perú: Keiko Fujimori afirmó que asume con gran responsabilidad resultados que la dan como ganadora

Perú: Keiko Fujimori afirmó que asume "con gran responsabilidad" resultados que la dan como ganadora

Keiko Fujimori aseguró que asume “con gran responsabilidad” los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que la consagran como ganadora de los comicios presidenciales de Perú con 50,135% de los votos. “Recibimos este resultado con gran responsabilidad, y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido".

"Tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, declaró Fujimori durante breves declaraciones a la prensa local. No obstante, enfatizó la necesidad de aguardar “con prudencia y con mucha humildad” la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que está prevista para el próximo viernes 3 de julio, según adelantaron las autoridades electorales.

Fujimori señaló que una vez ratificados formalmente estos resultados electorales, procederá a nombrar a sus comisiones de transferencia gubernamental y a estructurar la conformación definitiva de su primer gabinete de ministros para asumir funciones.

Prioridades en Perú: el orden y las prevenciones ante El Niño

Anunció que su futura administración gubernamental, que iniciará el próximo 28 de julio, priorizará la recuperación inmediata del orden y la ejecución de medidas preventivas urgentes frente al fenómeno climático de El Niño.

La ganadora de la jornada electoral del pasado 7 de junio subrayó que las puertas de un diálogo político transparente permanecerán siempre abiertas para su contrincante izquierdista Roberto Sánchez, quien obtuvo 49,865% de los votos.

De igual forma extendió su invitación al diálogo a todos los dirigentes de las bancadas representadas en el Parlamento y demás partidos participantes, según la información de Xinhua.

De acuerdo con el cómputo oficial al 100 por ciento de la ONPE, Fujimori obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez captó 9.173.755, evidenciando un estrecho margen de diferencia de 49.641 votos.

Perú Keiko Fujimori votos

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