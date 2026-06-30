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Santa Fe Rugby B superó a Paracao y consiguió el ascenso en el Dos Orillas

En el sintético de la ASH, los shootouts que le dieron el ascenso a Santa Fe Rugby al imponerse por 4 a 3 a Paracao, tras haber igualado 0 a 0 en el período reglamentario

Ovación

Por Ovación

30 de junio 2026 · 09:13hs
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Santa Fe Rugby B ganó el repechaje ante Paracao y ascendió en el Dos Orillas.

fotos gentileza SFRC.

Santa Fe Rugby B ganó el repechaje ante Paracao y ascendió en el Dos Orillas.

Santa Fe RC “B” dio el golpe en uno de los repechajes y consiguió el ascenso. El “tricolor” igualó sin goles frente a Paracao (décimo en la Zona Campeonato) en el tiempo regular y terminó imponiéndose 4-3 en los shootouts para subir de categoría.

El encuentro tuvo un desarrollo equilibrado y muy disputado en la zona media, entre las líneas de 23 yardas de ambos lados. Hubo pocas situaciones claras y escasos ingresos a las áreas, en un trámite donde predominó la presión, el orden defensivo y la lucha territorial.

Santa Fe RC consiguió el ascenso en el Dos Orillas

Recién en los minutos finales, con el resultado abierto y el desgaste acumulado, ambos equipos arriesgaron más y generaron algunas acciones de peligro mediante córners cortos. Dentro de ese contexto, fue determinante la actuación de Indiana Lugli. La arquera santafesina respondió en una de las aproximaciones más claras de las entrerrianas al ganar un mano a mano clave y terminó siendo decisiva en la definición.

En los shootouts, la “cancerbera” contuvo los dos últimos intentos de Paracao y encaminó el festejo del conjunto de Sauce Viejo. Para el elenco dirigido por Enzo Sánchez convirtieron Emma Favre, Clara Cerra, Flor Calderón y Micaela Rosatti. En el conjunto de Andrés Catelani, que venía de ascender la temporada pasada, la derrota no opaca el valor de un proceso exigente.

El elenco paranaense afrontó la élite del Dos Orillas con un plantel sumamente joven en un torneo que significó un gran salto de madurez competitiva. A pesar del resultado adverso, deja bases sólidas de cara al futuro. En la definición por shootouts, anotaron Valentina Luna, Mile Kamlofsky y Melody Ruiz Díaz.

Santa Fe RC “B” rompió con todos los pronósticos. Llegó sin el cartel de favorito desde el cuarto lugar de la zona B1, pero esta instancia funcionó como combustible para alcanzar una mejor versión. El “tricolor” entendió a la perfección cómo se juegan los partidos donde no hay mañana.

Sostuvo el plan de juego con disciplina, no se desesperó ante la paridad y el ascenso fue consecuencia de una estructura colectiva sólida y una fortaleza mental inquebrantable en los momentos de máxima tensión. Un ascenso de enorme valor que premia la evolución de un grupo que supo aparecer cuando la historia lo demandaba.

Síntesis

Paracao 0 (3)-Santa Fe Rugby 0 (4)

Paracao: Jazmín Pereyra, Martina Sbresso (c), Victoria Longo, Milena Bargas, Camila Sbresso, Catalina Sacks, Melody Ruiz, Paula Radichi, Valentina Luna, Milena Kamlofsky y Agostina Ocampo. DT: Andrés Catelani. Luego ingresaron: Priscila Barrionuevo, Valentina Bordi, Sofía Vezquez, Sofía Morato, Eugenia Cuesta, Alejandrina Jacobi.

Santa Fe Rugby B: Indiana Lugli, Manuela Ríos, Micaela Rosatti, Florencia Calderón, Cecilia Valenzuela, Luz Meinardy, Delfina Strada, Victoria Corgniali, Emma Favre, Delfina Codoni y Milagros Ramallo. DT: Enzo Sánchez. Luego ingresaron: María Grazia Marelli, Clara Cerra, María Victoria Báez y Catalina Quiñonez.

Definición por penales: Valentina Luna, Milena Kamlofsky y Melody Ruiz (P); Emma Favre, Clara Cerra, Florencia Calderón y Micaela Rossatti (SF).

Tarjeta verde: Victoria Báez (SF)

Tarjeta amarilla: Paula Radichi (P)

Santa Fe Rugby Paracao Dos Orillas
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