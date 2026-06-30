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Coparticipación: Santa Fe oficializó la toma de $400.000 millones para afrontar gastos del segundo semestre

La Provincia oficializó la toma de los fondos mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. El dinero será destinado a afrontar compromisos financieros en un contexto de caída de la recaudación

30 de junio 2026 · 10:24hs
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Coparticipación: Santa Fe oficializó la toma de $400.000 millones para afrontar gastos del segundo semestre

El Gobierno de Santa Fe oficializó la toma de un anticipo de coparticipación por $400.000 millones otorgado por el Gobierno nacional, que será financiado a una tasa del 15% anual. La decisión quedó plasmada en un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, que autoriza al Ministerio de Economía provincial a llevar adelante todas las gestiones necesarias para concretar el ingreso de los recursos.

La asistencia financiera había sido autorizada por la Nación a mediados de junio y forma parte de un paquete de anticipos de coparticipación destinado también a las provincias de Entre Ríos y Jujuy.

Anticipos para afrontar la caída de la recaudación

Los anticipos financieros de coparticipación se convirtieron en una de las principales herramientas de financiamiento para las provincias en un escenario de menor recaudación, producto de la desaceleración de la actividad económica. Hasta hace pocos meses, este mecanismo estaba disponible para un número reducido de jurisdicciones, en su mayoría alineadas políticamente con la administración del presidente Javier Milei.

En el caso de Santa Fe, el Gobierno provincial resolvió aceptar el financiamiento sobre el cierre de junio con el objetivo de fortalecer la disponibilidad de recursos de cara a las obligaciones que deberá afrontar durante el segundo semestre del año.

Qué establece el decreto

El decreto publicado este martes encomienda al Ministerio de Economía la ejecución de todas las acciones administrativas necesarias para hacer operativo el convenio firmado entre la Provincia y la Nación.

Entre sus fundamentos, el texto señala que los convenios suscriptos establecen las condiciones financieras del anticipo y la obligación de remitir información periódica al Ministerio de Economía de la Nación para permitir el seguimiento de la evolución de las finanzas públicas provinciales.

Asimismo, remarca que esos acuerdos entran en vigencia desde el momento de su firma por parte del gobernador, sin necesidad de un acto administrativo adicional, aunque sí requieren la implementación de medidas administrativas para hacer efectiva su ejecución.

En ese sentido, el decreto dispone que el Ministerio de Economía de Santa Fe quede facultado para dictar todos los actos y adoptar las medidas necesarias que garanticen la instrumentación del convenio, en el marco de la Ley Nacional N.º 11.672, que regula el otorgamiento de estos anticipos financieros.

• LEER MÁS: Qué significa para Santa Fe el anticipo de $400.000 millones que aprobó el Gobierno nacional

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