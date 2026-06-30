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Marruecos venció por penales a Países Bajos y clasificó a los octavos de final

Los africanos vencieron a los europeos por 3-2 desde los doce pasos, tras igualar 1-1, y deberán enfrentarse a Canadá en la próxima instancia

30 de junio 2026 · 09:41hs
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Marruecos se impuso en la definición por penales y se metió en octavos de final.

Marruecos se impuso en la definición por penales y se metió en octavos de final.

Marruecos venció 3-2 por penales a Países Bajos, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, en un encuentro disputado en el estadio BBVA de Guadalupe, México.

Una definición dramática que le dio el pase a Marruecos

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el arquero africano Yassine Bounou contuvo el remate desde los doce pasos de Crysencio Summerville, mientras que Quinten Timber envió el suyo afuera y Justin Kluivert lo estrelló en el palo.

Asimismo, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari convirtieron sus disparos para darle el triunfo a los comandados por Mohamed Ouahbi. No obstante, Neil El Aynaoui impactó en el travesaño y el de Hakimi en el poste izquierdo. Por el lado neerlandés, Teun Koopmeiners y Wout Weghorst lograron marcar sus respectivas ejecuciones.

Durante los 120 minutos de juego, Cody Gakpo anotó a los 27’ del complemento para los europeos. En tanto, Issa Diop anotó el de la igualdad a los 46’, consiguiendo así un empate de manera agónica.

Con este resultado, Marruecos avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que se medirá ante el anfitrión Canadá (derrotó 1-0 a Sudáfrica), que comparte la organización del evento junto a Estados Unidos y México.

Tras un primer tiempo parejo, sin un claro dominador, el elenco africano se fue con mayor tranquilidad al descanso dado que contó con las mejores oportunidades para marcar y supo aguantar los ataques de su rival, pero no logró romper el cero ni batir al arquero Bart Verbruggen, clave para mantener la igualdad en el resultado.

Ya en el complemento, nuevamente fue el guardameta neerlandés quien apareció en los primeros minutos para detener un remate directo desde el tiro de esquina, que tenía destino de arco, por parte de Hakimi y evitar que Marruecos abriera el marcador.

En uno de los peores momentos de los comandados por Ronald Koeman, apareció Cody Gakpo, delantero del Liverpool, para rematar tras una gran jugada de Crysencio Summerville, quien corrió con la pelota dominada, a toda velocidad, y asistió al atacante de los “Reds”.

Cuando parecía que el conjunto europeo se quedaría con la clasificación a los octavos de final, Issa Diop se elevó por todo lo alto para ganarle de arriba nada más y nada menos que al defensor rival y conectar de cabeza un centro desde la izquierda de Chemsdine Talbi.

A los seis minutos del primer tiempo extra, Soufiane Rahimi realizó una gran jugada al dejar en el suelo a un rival y quedó mano a mano frente a Verbruggen, quien se estiró con la pierna derecha y logró desviar el balón al córner para mantener la paridad en el marcador, sorprendiendo a más de uno en el estadio BBVA.

Sin embargo, el resultado no sufrió modificaciones y debió definirse desde los doce pasos donde, a pesar de las numerosas fallas de los pateadores, Marruecos fue más eficaz y sentenció el triunfo desde el punto penal por 3-2.

Marruecos Países Bajos octavos de final
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