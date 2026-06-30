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Se presentó el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18

En Rafaela se disputará del 18 al 21 de agosto y funcionará como test event de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Ovación

Por Ovación

30 de junio 2026 · 08:49hs
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Juegos Suramericanos: la provincia presentó la prueba que pondrá a punto el nuevo velódromo de Rafaela.

Juegos Suramericanos: la provincia presentó la prueba que pondrá a punto el nuevo velódromo de Rafaela.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18, que se disputará del 18 al 21 de agosto y funcionará como test event de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Durante el acto, realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, también se anunciaron los detalles de la Copa América C2, prevista para los días 22 y 23 de agosto. Ambos certámenes se desarrollarán en el nuevo velódromo techado de Rafaela.

Un velódromo de estándar internacional

El secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, destacó que la obra del velódromo representa uno de los principales hitos de la infraestructura construida para los Juegos Suramericanos.

“Estamos llegando a la etapa final de las obras previstas para el evento y, probablemente, el velódromo sea la más emblemática por sus características y por el impacto que genera incluso entre quienes no están vinculados al ciclismo”, sostuvo.

En la misma línea, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, afirmó que las inversiones vinculadas a los Juegos están transformando la ciudad no solo por los nuevos escenarios deportivos, sino también por las obras urbanas que acompañan esos proyectos y mejoran la calidad de vida de los vecinos.

El presidente de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista, Marcelo Lanzi, calificó como “un verdadero privilegio” inaugurar el nuevo velódromo y agradeció la inversión realizada por la provincia, al tiempo que destacó el legado que dejarán los Juegos para el ciclismo nacional.

El gobernador Pullaro lanz&oacute; el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18 que se realizar&aacute; en Rafaela.

El gobernador Pullaro lanzó el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18 que se realizará en Rafaela.

Por su parte, el presidente de la Unión Ciclística de la República Argentina (UCRA), Jorge Chica, sostuvo que la infraestructura permitirá reincorporar al país al calendario internacional de la especialidad y valoró "la visión estratégica" del Gobierno santafesino para impulsar el desarrollo del deporte.

"Los Juegos Suramericanos impulsan estadios, microestadios, infraestructura urbana y deportiva, pero también fortalecen a los clubes de toda la provincia mediante una ley específica que les permite mejorar sus instalaciones”, señaló el gobernador Pullaro.

Dos competencias para poner a prueba el escenario

El nuevo velódromo de Rafaela recibirá dos competencias de jerarquía antes de los Juegos Suramericanos. Del 18 al 21 de agosto será sede del Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18, que funcionará como prueba oficial del escenario, mientras que los días 22 y 23 albergará la Copa América C2, con la participación de la Selección Argentina y delegaciones de distintos países del continente.

Ambos certámenes permitirán evaluar el funcionamiento integral del nuevo recinto y consolidarán a Rafaela como una de las sedes estratégicas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Participaron del acto la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, el ministro de Economía, Pablo Olivares, y la subsecretaria de Deportes, Virginia Vottero.

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