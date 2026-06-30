Uno Santa Fe | Ovación | fecha

Impresionante cuarta fecha vivieron los TZ en la ciudad de San Jorge

Un espectáculo de gran nivel ofrecieron las Categorías TZ en el autódromo Parque de la Velocidad del Club Atlético San Jorge que tuvo como ganador a un esperancino en los 600

Ovación

Por Ovación

30 de junio 2026 · 10:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El piloto de Esperanza

El piloto de Esperanza, Julián Roldán, se impuso en los Fiat 600 TZ en el Parque de la Velocidad

Con un clima ideal acompañando durante todo el fin de semana, el circuito de San Jorge fue escenario de una apasionante cuarta fecha del campeonato TZ, que entregó seis finales cargadas de espectáculo, sobrepasos y definiciones vibrantes. El Esperancino, Julián Roldán, ganó en los competitivos Fiat 600 TZ en una final para el infarto, donde la carrera tuvo 6 líderes diferentes y 8 pilotos luchando por la victoria.

El santafesino, Damián Massara, vuelve a rectificar lo logrado en Paraná, y vuelve a ganar en la divisional mayor de los TZ en una categoría que suma protagonistas fecha tras fecha. El representante de San Jerónimo Sud, Valentino Castellarin, logra su primera victoria en los Fiat 128 TZ en una gran carrera, donde le tocó pelear la punta hasta la última vuelta junto a otros 4 pilotos. Diego Melchiori se llevó un carrerón de los Fiat 1400 TZ en una final que tuvo 10 pilotos luchando por la victoria en la novel y competitiva monomarca.

Las categorías TZ pasaron por San Jorge

La categoría Fiat 600 volvió a demostrar el gran presente que atraviesa. En una final espectacular, llegaron a ser ocho los pilotos que pelearon mano a mano por la victoria, brindando una lucha permanente y sin respiro para el público presente. Finalmente, Julián Roldán se quedó con el triunfo en una definición histórica, superando por apenas una milésima a Horacio Fernández, quien protagonizó una remontada memorable tras partir desde la decimonovena posición.

El santafesino Dami&aacute;n Massara gan&oacute; en una categor&iacute;a 1600 cada vez m&aacute;s fuerte.

El santafesino Damián Massara ganó en una categoría 1600 cada vez más fuerte.

Los Fiat 128 TZ tampoco se quedaron atrás y ofrecieron otra carrera para el recuerdo. Castellarin, Passerini, Basan, Galetto y Carrel animaron una intensa disputa por la punta que se mantuvo abierta hasta los últimos giros. Finalmente, Castellarin logró prevalecer y consiguió su primera victoria dentro de la categoría, coronando una final para el infarto.

Entre los Fiat 1400 TZ titulares también reinó la paridad. Con un parque automotor en constante crecimiento, fueron diez los pilotos que llegaron a intercambiar posiciones en los puestos de vanguardia, reflejando el gran nivel competitivo que hoy caracteriza a la divisional. Al caer la bandera a cuadros, Diego Melchiori volvió a festejar y alcanzó su segunda victoria consecutiva.

En los TZ 1600, categoría que continúa incrementando su parque fecha tras fecha, Damián Massara logró construir una diferencia en los momentos claves de la competencia y administró la ventaja hasta el final para quedarse con una importante victoria. Detrás suyo, la lucha entre Masia y Gómez por el segundo escalón del podio se robó buena parte de la atención gracias a un duelo intenso y cargado de maniobras.

La final de invitados de los Fiat 1400 tuvo como gran protagonista a Thiago Ferrari, quien mostró un ritmo contundente y se quedó con la victoria a bordo del auto de la Peña del Rayo McQueen.

Valentino Castellar&iacute;n de San Jer&oacute;nimo Sud consigui&oacute; su primer triunfo en San Jorge.

Valentino Castellarín de San Jerónimo Sud consiguió su primer triunfo en San Jorge.

Por su parte, los invitados de los TZ 1600 regalaron otra definición apasionante. Cuatro pilotos llegaron con posibilidades concretas de triunfo hasta los últimos compases de la competencia y, tras la reanudación luego del ingreso del auto de seguridad, la pelea quedó reducida a Guillermo Diez y Emiliano Gioria.

La definición llegó recién en la última curva del circuito, donde Diez logró inclinar la balanza a su favor para quedarse con una victoria tan ajustada como emocionante. San Jorge fue testigo de otra gran jornada del automovilismo zonal, confirmando una vez más el excelente presente que atraviesan las categorías TZ.

fecha San Jorge Categorías TZ
Noticias relacionadas
El Rally Argentino arranca la cuarta fecha.

Rally Argentino, en una nueva fecha histórica para el campeonato

La Perla del Oeste buscará recuperar la punta del Apertura este viernes cuando recibe a la Juve de Candioti.

Avanza la disputa de la fecha 15 del Apertura José Luis Burtovoy

Universitario defenderá la punta de la Copa Santa Fe de rugby.

Se juega este fin de semana la cuarta fecha de la Copa Santa Fe

México y Ecuador se enfrentan buscando los octavos de final.

México y Ecuador chocan para ver quien se mete en octavos de final

Lo último

Colón le apunta a un viejo conocido para encontrar los goles que faltan

Colón le apunta a un viejo conocido para encontrar los goles que faltan

México y Ecuador chocan para ver quien se mete en octavos de final

México y Ecuador chocan para ver quien se mete en octavos de final

Colón cambia de objetivo: Leandro Garate, ¿el nuevo goleador apuntado?

Colón cambia de objetivo: Leandro Garate, ¿el nuevo goleador apuntado?

Último Momento
Colón le apunta a un viejo conocido para encontrar los goles que faltan

Colón le apunta a un viejo conocido para encontrar los goles que faltan

México y Ecuador chocan para ver quien se mete en octavos de final

México y Ecuador chocan para ver quien se mete en octavos de final

Colón cambia de objetivo: Leandro Garate, ¿el nuevo goleador apuntado?

Colón cambia de objetivo: Leandro Garate, ¿el nuevo goleador apuntado?

Francia pretende revalidar la chapa de candidato enfrentando a Suecia

Francia pretende revalidar la chapa de candidato enfrentando a Suecia

Costa de Marfil y Noruega buscan meterse en los octavos de final

Costa de Marfil y Noruega buscan meterse en los octavos de final

Ovación
La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

Se sigue apagando una generación inolvidable: Wilson Morelo anunció su retiro y emociona a Colón

Se sigue apagando una generación inolvidable: Wilson Morelo anunció su retiro y emociona a Colón

El lateral que buscó Colón jugará en Deportivo Madryn: ¿de quién se trata?

El lateral que buscó Colón jugará en Deportivo Madryn: ¿de quién se trata?

Santa Fe se consagró campeón en el Nacional Sub 16 en la Patagonia

Santa Fe se consagró campeón en el Nacional Sub 16 en la Patagonia

Se presentó el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18

Se presentó el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18

Policiales
Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa