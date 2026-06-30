Santa Fe se consagró campeón en el Nacional Sub 16 en la Patagonia

La selección de Santa Fe Sub 16 se quedó con el campeonato argentino de vóley femenino luego de vencer en una apasionante final a Córdoba por 3 a 2, en el certamen disputado en Comodoro Rivadavia

Recientemente finalizó el Campeonato Nacional Sub 16 en Comodoro Rivadavia. Santa Fe se consagró en la rama femenina contra Córdoba en un partidazo 3-2, mientras que Metro se quedó con el título masculino contra Entre Ríos. Bonaerense completó el podio entre ambas ramas. La competencia se desarrolló hasta con 10 canchas en simultáneo y con 21 equipos por rama.

Los equipos participantes fueron: Chubut, Buenos Aires, Metro, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Misiones, Tucumán, Neuquén, La Rioja, Santiago del Estero, San Luis y Tierra del Fuego.

Luego de la fase de zonas en las que jugaron todos contra todos, arrancaron los Play Off y reubicaciones. Tanto Santa Fe femenino como Metro masculino se consagraron campeones invictos y repitieron lo hecho por los Sub 18. En el plantel femenino hubo varias jugadoras de la Asociación Santafesina, tal es el caso de Linda Landi de Gimnasia y Esgrima; Emma Romano, Amparo Gancedo y Melani Romero de Villa Dora, e Irina Anthieni de Central San Carlos.

Santa Fe fue campeón en Comodoro Rivadavia

Con la ceremonia de premiación desarrollada en el Club Huergo, culminó el Campeonato Argentino Sub-16 de Vóley, que durante cinco jornadas reunió en Comodoro a 750 deportistas de 22 provincias. El campeonato, que consagró como ganadores a Santa Fe, en la rama femenina, y a la Federación Metropolitana, en la masculina, se desarrolló de manera simultánea en cuatro escenarios: los Gimnasios Municipales Nø 1 y Nø 4, Club Huergo y Gimnasio Laprida. La organización estuvo a cargo de FeChuVol, con la fiscalización de la FeVA y el acompañamiento del Municipio, a través del Ente Comodoro Deportes.

Sofía Baldo, de Club Atlético Sastre, tiene 15 años, y cumplió una destacada actuación en Chubut.

En la rama femenina, el representativo de la Federación Santafesina se impuso en la final a Córdoba por 3 a 2 con parciales de 15-25, 25-23, 25-22, 22-25 y 9-15. Cuando parecía que Córdoba podía quedarse con el título tras ponerse 2-1, Santa Fe reaccionó con carácter, de la mano de su referente Sofía Baldo y el gran trabajo de todo el equipo, igualó la serie 2-2 y terminó llevándose una apasionante victoria por 3-2, para consagrarse campeón argentino.

En la rama femenina, en la fase de grupos, Santa Fe superó a Neuquén por 3 a 0 con parciales de 25-12, 25-12 y 25-14, a Mendoza en sets corridos por 3 a 0 con segmentos de 25-21, 25-12 y 25-14. Ante Jujuy ganó por 3 a 0 con parciales de 25-16, 25-9 y 25-18, en tanto, ante Santiago del Estero en sets corridos con parciales de 25-12, 25-13 y 25-14. En semifinales, las chicas santafesinas derrotaron a Bonaerense por 3 a 0 con parciales de 25-16, 25-18, y 30-28.

La voleibolista de Atlético Sastre, Sofía Baldo, se consagró nuevamente campeona con la selección de Santa Fe. Jugó dos Sub 14, tres Sub 16 y dos Sub 18 con Santa Fe y los ganó todos. En la final en Comodoro contra Córdoba anotó 37 puntos, 29 de ataque, 6 de saque y 2 de bloqueo. Y todavía le quedan dos nacionales más.

El plantel de la FSV lo integraron: Catalina Castelli (Sonder), Olivia Ranzzini (Trebolense), Linda Landi (Gimnasia y Esgrima), Melani Romero (Villa Dora), Emma Romano (Villa Dora), Irina Anthieni (Central San Carlos), Paula Dianda (Sonder), Agostina Acosta (Bomberos de Villa Ocampo), Ambar Castellanos (Boquet), Lola Oggero (Unión de Sunchales), Martina Bolt (Regatas de Rosario), Zaira Aguirre (Adelante de Reconquista). Entrenador: Mauro Silvestre; Asistente: Norberto Bernat; Estadígrafo: Sofía Medina.

En la rama masculina el representativo de Santa Fe terminó en la novena posición.

En cuanto a la rama masculina, Metropolitana venció por 3 a 0 a Entre Ríos con parciales de 25-16, 27-25 y 25-20. El seleccionado de Santa Fe culminó en el noveno lugar tras derrotar a Río Negro por 3 a 0 con parciales de 25-15, 25-23 y 25-16. En la fase de grupos comenzó cayendo frente a Corrientes por 3 a 2, posteriormente superó a Santa Cruz por 3 a 0, a Chaco por 3 a 1 y ante Buenos Aires también por 3 a 1.

El plantel masculino lo integraron: Máximo Mendoza (Náutico Rosario), Joaquín Formento (Villa Dora), Juan Medina (Villa Dora), Pietro Gabriele (Náutico Rosario), Francisco Gregorutti (Sonder), Emiliano Solis (Villa Dora), Ignacio Botelli (Sonder), Maximiliano Jacuzzi (Villa Ocampo), Juan Ignacio Carletta (Venado Tuerto), Benjamín Di Cosmo (Villa Ocampo), Augusto Moyano (Libertad de San Jerónimo Norte) y Santiago Ibarra (Villa Ocampo). Entrenador: Carlos Alderete; Asistente: Michele Verasio; Estadígrafo: Agustín Ramseyer (Villa Dora).

Posiciones finales

Rama femenina: 1- Santa Fe, 2- Córdoba, 3- Bonaerense, 4- Mendoza, 5- Chaco, 6- Metro, 7- Entre Ríos, 8- Corrientes, 9- Chubut, 10- Santa Cruz.

Rama masculina: 1- Metro, 2- Entre Ríos, 3- Bonaerense, 4- Mendoza, 5- La Pampa, 6- Corrientes, 7- San Juan, 8- Tucumán,

9- Santa Fe y 10- Río Negro.