Cvitanich aceptó la propuesta de Racing, pero dejó en claro su malestar

Darío Cvitanich aceptó la propuesta de Racing para renovar su contrato y lo comunicó mediante una publicación en sus redes sociales. El delantero indicó que prolongará su vínculo por seis meses a pesar de que se mostró molesto por la oferta recibida.

El actual convenio, que finaliza el 30 de junio, contiene un artículo de extensión automática hasta diciembre si la Academia se clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores. Como esto no sucedió, debido a la interrupción del certamen por la pandemia, desde el club entendieron que no se aplicaría.

El objetivo de este tipo de cláusulas tiene que ver con que no se desarmen los planteles en competiciones anuales con fases que arrancan luego de mitad de año. Por eso Cvitanich confiaba en que su contrato se renovaría de manera mecánica, ya que Racing sigue con vida en la competencia.

En medio de esta situación legal e interpretativa, y a raíz de las dificultades económicas, Víctor Blanco le ofreció un nuevo vínculo con una reducción de entre el 60 y 70 por ciento. El atacante, que en todo momento pretendió continuar, quedó sorprendido con la propuesta y así lo manifestó.

EL MENSAJE DE CVITANICH

Hola a todos. Quiero comunicarles que he decidido aceptar la quita impuesta por la dirigencia para con mi contrato y seguir en el club otros seis meses. Si bien las formas, de acuerdo a mi opinión, no fueron las adecuadas, hace un año y seis meses firmé y asumí mi compromiso con la Institución y así será hasta el día que toque irme, Ojalá sea dentro de algo más que seis meses, pero entendiendo los días que hoy vivimos, de los cuales no estamos ajenos, y basándome en el cariño desmedido que he sentido en estos días y siempre de parte de la gente, y sumado al gran grupo humano que hoy me toca compartir en el día a día en el vestuario,, son motivos importantes y suficientes para tomar esta decisión que me permite sentirme muy contento de continuar fiel a mis convicciones en este club tan lindo al que me ha tocado llegar hace ya un tiempo. Sin mucho más que agradecer a toda la gente nuevamente, seguiremos por más objetivos para seguir poniendo a Racing en lo más alto. A mis compañeros, cuerpo técnico, médicos, kinesiólogos, utileros, y los que día a día están junto a nosotros decirles que me van a tener q seguir aguantando porque me siento como de 20 años jajaja. Abrazo grande a todos..