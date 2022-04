Dante Nicola, el pechista que se incorporó a Unión

Su bautismo de fuego representando a Unión lo tuvo hace muy poco tiempo en el Parque Roca, donde en el Campeonato de la República organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, se impuso en la prueba de 50 con una marca de 29.36, en los 100 con 1.03.37, y en los 200 metros pecho con 2.18.00. Ahora formará parte de la delegación nacional que afrontará los Juegos Sudamericanos en Rosario.

"Mi llegada a Santa Fe se dio porque el año pasado estuve con muchas dudas, con mi mamá decidimos terminar el colegio, y porque tuve otras invitaciones, por ejemplo, me fui a probar a Buenos Aires en 2019, me gustó, pero no me terminó de cerrar. El año pasado me fui a probar a Córdoba, a Universitario con Federico Rossi, y tenía todo casi cerrado para quedarme. Pero después de los Panamericanos que fueron en Colombia me tocó dormir con Gian Franco Turco, y me dijo para ir a entrenar a Unión" señaló Dante Nicola a UNO Santa Fe.

image.png Nicola comenzó a nadar a los 8 por recomendación médica, y es una de las grandes apuestas de la natación nacional.

El talentoso nadador oriundo de Morteros relató que "antes de fin de año vine a Unión a probarme, y ahí si que me gustó, fue claro que me cerraba todo, y rápidamente dije, este es mi lugar. Me encontré con entrenadores y compañeros muy buenos, con Gabriel Morelli que me ayuda mucho. Valoro mucho sus aportes, y es lo que buscaba. Sucede que en mi club entrenaba solo, estaba con mi entrenador solamente, y buscaba un club que también tuviese una pileta de 50, entonces es como que en Unión se daba todo junto y no lo dudé".

"En Córdoba era del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, de un pueblo del interior de cordobés caso en el límite con Santa Fe. Ahí fueron los inicios de mi carrera deportiva, y arranqué a los 8 años a nadar. Nunca se me pasó por la cabeza nadar, pero tuve que comenzar por prescripción médica. De chico me desmayaba mucho, y hacía otros deportes como básquet y fútbol, pero me recomendaron hacer natación, y ahí fue que me gustó mucho" sostuvo Dante.

Recientemente compitió en el Parque Roca en Buenos Aires, su primer torneo representando a Unión, y sobre ello manifestó que "fue mi primer torneo del año, y el primero representando a Unión, y la verdad es que fue uno de los mejores que tuve, ya que mejoré todas mis marcas personales. También logré sacar podio, en las pruebas individuales que nadé en 50, 100 y 200 metros pecho. También gané mi categoría juvenil, y conseguí podio en mayores, con lo cual el balance es positivo".

image.png En su primera competencia representando a Unión, logró imponerse en los 50, 100 y 200 metros pecho en Parque Roca.

Un talentoso deportista, con los objetivos claros

"Entrenar a la par de un buen compañero y nadador como es Gabriel Morelli es de gran ayuda, gracias a él estoy sacando mis mejores entrenamientos. El aporte no solamente es en la pileta, sino psicológicamente, me da un montón de concejos, de todas las experiencias que tuvo él, y es una gran persona. Aparte lo ayuda a él que trabajemos juntos, porque no tiene que aflojar, sobre todo teniendo en cuenta que los dos somos pechistas" indicó el nadador surgido en Tiro Federal de Morteros.

En relación a cómo fue su performance el año pasado en todo lo que le tocó competir consideró que "fue literalmente uno de mis mejores años, porque cumplí todos los objetivos que me había propuesto. Clasifiqué al Sudamericano Juvenil y a los Panamericanos Juniors, que era el foco principal. En el Sudamericano no me fue tan bien como esperaba, en el Panamericano sí, la rompí toda, y quedé entre los cinco mejores, pero en ambos casos me sirvió como una gran experiencia".

image.png Dante entrena doble turno bajo la dirección de Adrián Tur y Diego Garbarino, y se prepara para los Juegos Sudamericanos en Rosario.

"En Santa Fe estoy viviendo solo en un departamento, me manejo en bicicleta, entreno en doble turno, por la mañana y por la tarde. Este año todavía no comencé la facultad, porque busco adaptarme primero a los cambios, que son la ciudad, el club, y mientras tanto estoy estudiando inglés" comentó el nadador oriundo de la provincia de Córdoba.

En cuanto a lo que se viene, Nicola expresó que "ahora en dos semanas tengo los Sudamericanos de la Juventud en Rosario, y ese es el objetivo que tenemos en vista, y en el cual apunto a sacar una medalla. Vamos a ser varios de Santa Fe, en particular de Unión, porque estará León Driussi y Candela Giordanino, que son dos grandes amigos, así que vamos a romperla en Rosario".