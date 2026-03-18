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Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11 del Apertura

El empate 1-1 ante Boca en el 15 de Abril le permitió a Unión sostenerse en los puestos de vanguardia de la Zona A del Torneo Apertura.

Ovación

Por Ovación

18 de marzo 2026 · 10:17hs
Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11 del Apertura

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión cerró la fecha 11 del Torneo Apertura con una certeza importante: más allá de haber dejado escapar dos puntos en el 15 de Abril, el empate 1-1 ante Boca le permitió mantenerse bien posicionado en la Zona A, donde sigue metido de lleno en la pelea por la clasificación y también en los puestos de arriba.

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El conjunto rojiblanco llegó a 16 puntos en 11 partidos, con una campaña de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas, además de una producción ofensiva que sigue siendo una de sus fortalezas, con 17 goles a favor, contra 11 en contra, para una diferencia de +6.

Con esos números, el equipo de Leonardo Madelón quedó ubicado en la tercera posición, compartiendo ese lugar con Defensa y Justicia, que también alcanzó las 16 unidades y será justamente el rival de Unión en la próxima presentación, este sábado desde las 17.45 en Florencio Varela.

Una tabla que se apretó arriba con Unión como protagonista

Luego de la disputa de la undécima jornada, Vélez se consolidó en lo más alto con 25 puntos, tras vencer como visitante a Platense. Más atrás aparece Estudiantes, que llegó a 21 unidades después de superar a Gimnasia de Mendoza. Detrás se ubican Unión y Defensa y Justicia, ambos con 16, en una zona que muestra una fuerte paridad en la lucha por los puestos de clasificación.

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Uni&oacute;n empat&oacute; con Boca, luego de no haber podido aguantar la ventaja tras el gol logrado por Juli&aacute;n Palacios.

Unión empató con Boca, luego de no haber podido aguantar la ventaja tras el gol logrado por Julián Palacios.

Además, Lanús dio un golpe fuerte al golear a Newell’s y se metió con 18 puntos, mientras que Talleres suma 16 tras su empate interzonal ante Belgrano. Más abajo aparecen Boca con 15, Instituto e Independiente con 14, y luego un pelotón que sigue expectante.

Así, el Tatengue no solo continúa dentro de los puestos de clasificación a octavos de final, sino que además afrontará en la próxima fecha un cruce directo ante un rival con el que comparte escalón en la tabla.

El valor del punto ante Boca

El empate frente al Xeneize dejó sensaciones encontradas en Santa Fe. Por un lado, porque Unión mostró tramos de muy buen nivel, se puso en ventaja y estuvo cerca de quedarse con una victoria resonante. Por el otro, porque el desarrollo del partido y algunas decisiones puntuales hicieron que el resultado final dejara gusto a poco.

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Sin embargo, con la fecha ya completa, el punto adquiere valor en el contexto general. El rojiblanco se sostuvo en el lote de arriba, no perdió terreno en la pelea y llegará al choque ante Defensa y Justicia con la chance concreta de dar un paso fuerte en la tabla si logra sumar en Florencio Varela.

Los resultados de la fecha 11

Sábado 14 de marzo

Platense 0 – Vélez 2

Rosario Central 2 – Banfield 1

Domingo 15 de marzo

Gimnasia 2 – Independiente Rivadavia 3

Belgrano 0 – Talleres 0

River 2 – Sarmiento 0

Unión 1 – Boca 1

Tigre 1 – Argentinos 1

Lunes 16 de marzo

Barracas Central 2 – Atlético Tucumán 1

Aldosivi 0 – Huracán 0

San Lorenzo 2 – Defensa y Justicia 5

Racing 2 – Estudiantes de Río Cuarto 0

Instituto 2 – Independiente 1

Martes 17 de marzo

Lanús 5 – Newell’s 0

Central Córdoba 1 – Deportivo Riestra 0

Gimnasia de Mendoza 1 – Estudiantes 2

Zona A

1-Vélez 22 +7

2-Estudiantes 18 +4

3-Unión 16 +6

4-Defensa 16 +5

5-Lanús 15 +3

6-Talleres 15 +1

7-Boca Jrs. 14 +4

8-Independiente 14 +3

9-Platense 14 0

10-San Lorenzo 13 -1

11-Central Córdoba 12 -2

12-Instituto 11 -2

13-Gimnasia (M) 9 -6

14-Riestra 6 -4

15-Newell’s 3 -16

Zona B

1-Ind. Rivadavia 20 +4

2-Belgrano 19 +4

3-Central 18 +5

4-Tigre 17 +7

5-River 17 +3

6-Racing 15 +4

7-Barracas 15 +1

8-Gimnasia 14 -1

9-Huracán 13 0

10-Argentinos 11 +1

11-Banfield 10 -2

12-Sarmiento 10 -5

13-Atl. Tucumán 6 -5

14-Aldosivi 5 -6

15-Estudiantes RC 4 -12

Unión Boca Apertura
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