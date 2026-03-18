Incendio, abandono y silencio: el caso del auto importado que se prendió fuego en la Circunvalación y nadie reclama

Se trata de un Mercedes Benz A-200 que fue consumido por las llamas. No registra irregularidades, pero nadie lo reclamó

Un auto importado completamente incendiado, sin ocupantes y que nadie reclamó . Ese es el escenario que dejó un episodio cargado de interrogantes ocurrido este martes por la noche en la avenida de Circunvalación oeste , a la altura de calle Uruguay.

El hecho se registró minutos antes de la medianoche , cuando operadores de la central de emergencias 911 recibieron el llamado de un automovilista que alertó que su vehículo, un Mercedes Benz A-200 , se estaba prendiendo fuego de manera repentina a la vera de la calzada. Otros conductores que pasaban por la zona también dieron aviso.

Sin embargo, cuando los efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, se encontraron con una situación que profundizó el desconcierto: el vehículo, un Mercedes Benz A-200 gris plata, dominio NBN 105, estaba envuelto en llamas y sin ninguna persona en las inmediaciones.

Ante ese cuadro, convocaron a los bomberos zapadores, quienes arribaron con una autobomba y lograron sofocar el incendio. Las pérdidas fueron totales: el auto quedó completamente destruido, incluso con el faltante del capot, y fue retirado hacia la banquina para no obstruir el tránsito.

Pero el dato que más llama la atención es que, tras consultar el dominio en el Registro Nacional del Automotor, no surgió ningún pedido de secuestro ni irregularidad judicial sobre el vehículo. Aún así, nadie se presentó como propietario ni dio explicaciones sobre lo ocurrido.

auto quemado

Destrucción total

El episodio fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, aunque, al no registrarse personas heridas ni intervención de terceros, en principio el caso quedaría en la órbita de un hecho sin delito.

No obstante, el cuadro abre múltiples incógnitas: ¿por qué un auto de alta gama apareció incendiado y abandonado? ¿Qué ocurrió antes del fuego? ¿Por qué nadie lo reclamó?

Por ahora, todas son preguntas sin respuesta en un hecho que, más allá de no haber dejado víctimas, mantiene el misterio abierto.