Uno Santa Fe | Unión | Mazzola

Mazzola y Unión: memoria, épica y pertenencia desde la voz del goleador

El exdelantero, Ezequiel Mazzola, evocó su paso por Unión, donde repasó goles decisivos, contexto y la huella emocional que dejó en Santa Fe

Ovación

Por Ovación

18 de marzo 2026 · 14:48hs
Mazzola y Unión: memoria, épica y pertenencia desde la voz del goleador

Nicolás Mazzola reabrió el archivo de su carrera con una narrativa cargada de memoria, contexto y pertenencia. En su paso por Estadio 9 (AM 1100), el exatacante puso en valor su ciclo en Unión, donde la incidencia cualitativa de sus intervenciones superó ampliamente el registro cuantitativo, inscribiéndolo en la historia reciente del club.

Un arribo atípico que se recuerda entre risas

Cuando fue consultado por su vínculo afectivo con la ciudad, Mazzola eligió una anécdota particular para graficar su llegada en 2019: ‘Habíamos conseguido casa, hubo un corte de luz en la ciudad, se habían cortado los accesos. Fui a buscar a mi familia y una señora quemaba una cubierta en la calle…’. Lejos de plantearlo como una crítica, el exdelantero lo expuso como una primera imagen circunstancial, incluso recordada con humor. ‘Siempre nos reímos porque fue la primera imagen de mi familia y de allí todo lo que vino fue mucho mejor’, aclaró, dejando en evidencia que su experiencia posterior en Santa Fe fue plenamente positiva, al punto de generar un fuerte sentido de pertenencia. En esa línea, remarcó que mantiene vínculos con la ciudad y el club, y que junto a su familia tiene pendiente una visita para reencontrarse con amigos y volver a recorrer una plaza que, según sus propias palabras, lo marcó profundamente.

El ciclo conducido por Leonardo Madelón aparece en su relato como un punto de equilibrio. “Además fue un equipo muy lindo conducido por Leo Madelón y sus acompañantes”, sintetizó. Desde lo futbolístico, aquel Unión se caracterizaba por un bloque medio compacto, presión coordinada en zonas intermedias y transiciones verticales, donde el rol del centrodelantero exigía lectura de espacios, juego de espaldas y eficacia en zonas de definición.

Nicolas Mazzola: el hombre de los goles importantes

“Mis goles más importantes fueron en Unión, por pasar a estar en la historia, por los condimentos de cada partido y por ser el primer gol en una copa internacional”, afirmó, otorgándole dimensión simbólica a sus conquistas. En 27 partidos, convirtió 5 goles y brindó 3 asistencias, pero el desglose revela otra historia: un delantero de intervenciones puntuales, determinantes en escenarios de alta exigencia emocional.

El clásico ante Colón sintetiza esa lógica. Con el marcador cerrado y un trámite de alta fricción, Mazzola resolvió con un gesto técnico de máxima dificultad: una definición en suspensión, picando el balón como último recurso ante la salida del arquero, para sellar el 1-0 en el 15 de Abril. Una acción de lectura instantánea y ejecución precisa que transformó una posesión en un gol de impacto estructural.

Embed

En el plano internacional, su tanto frente a Independiente del Valle en Copa Sudamericana también quedó marcado en la historia: un remate cruzado, de trayectoria baja y dirección esquinada, imposible de neutralizar pese a la estirada del arquero. No solo fue un gol; fue el primero del club en una competencia continental, un hito fundacional.

Embed

LEER MÁS: Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11 del Apertura

El fútbol como capital simbólico

“El fútbol me dio todo, me dio amigos, me dio recuerdos que llevo hasta el último día de mi vida y por supuesto lo económico”, reflexionó. En esa síntesis aparece la dimensión integral del deporte: no solo como actividad profesional, sino como generador de capital social, emocional y económico. Mazzola dejó entrever, además, que el vínculo con Santa Fe permanece abierto: una visita pendiente, afectos intactos y una historia que, aunque breve en tiempo, logró consolidarse en la memoria colectiva a partir de momentos de máxima eficacia competitiva.

Mazzola Unión Santa Fe Madelón
Noticias relacionadas
fuerte impacto en union: ¿del blanco estaria en el radar de scaloni para la seleccion?

Fuerte impacto en Unión: ¿Del Blanco estaría en el radar de Scaloni para la Selección?

preocupacion en union por la lesion de julian palacios

Preocupación en Unión por la lesión de Julián Palacios

felipe viola, el arbitro designado para defensa y justicia-union

Felipe Viola, el árbitro designado para Defensa y Justicia-Unión

union, molesto por el fallo: el var explico el polemico gol de boca y crece la polemica

Unión, molesto por el fallo: el VAR explicó el polémico gol de Boca y crece la polémica

Lo último

Unión rescata un empate agónico en reserva: Tomás Fagioli marca sobre el final

Unión rescata un empate agónico en reserva: Tomás Fagioli marca sobre el final

Sin industria no hay Nación: fuerte rechazo de empresarios santafesinos por los agravios reiterados del Gobierno nacional

"Sin industria no hay Nación": fuerte rechazo de empresarios santafesinos por los "agravios reiterados" del Gobierno nacional

Detuvieron a un ladrón que robó herramientas de un camión de la EPE: un operario herido y daños a móviles policiales

Detuvieron a un ladrón que robó herramientas de un camión de la EPE: un operario herido y daños a móviles policiales

Último Momento
Unión rescata un empate agónico en reserva: Tomás Fagioli marca sobre el final

Unión rescata un empate agónico en reserva: Tomás Fagioli marca sobre el final

Sin industria no hay Nación: fuerte rechazo de empresarios santafesinos por los agravios reiterados del Gobierno nacional

"Sin industria no hay Nación": fuerte rechazo de empresarios santafesinos por los "agravios reiterados" del Gobierno nacional

Detuvieron a un ladrón que robó herramientas de un camión de la EPE: un operario herido y daños a móviles policiales

Detuvieron a un ladrón que robó herramientas de un camión de la EPE: un operario herido y daños a móviles policiales

La Fiesta del Deporte: Santotomesinos celebran a los mejores deportistas de 2025

La Fiesta del Deporte: Santotomesinos celebran a los mejores deportistas de 2025

Cuidacoches: tras la postergación del debate, senadores se reúnen con ministros para definir competencias y obligaciones

Cuidacoches: tras la postergación del debate, senadores se reúnen con ministros para definir competencias y obligaciones

Ovación
La Fiesta del Deporte: Santotomesinos celebran a los mejores deportistas de 2025

La Fiesta del Deporte: Santotomesinos celebran a los mejores deportistas de 2025

Scaloni presentó la lista para el amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala en La Bombonera

Scaloni presentó la lista para el amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala en La Bombonera

Messi va por el gol 900: Inter Miami recibe a Nashville en una noche histórica

Messi va por el gol 900: Inter Miami recibe a Nashville en una noche histórica

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

Ugo Carabelli y Navone abren el juego argentino en el Masters 1000 de Miami

Ugo Carabelli y Navone abren el juego argentino en el Masters 1000 de Miami

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"