De Cecco, sobre el presente del vóley argentino: "El lugar que ocupamos estos últimos 10 años es irreal"

El santafesino Luciano De Cecco, histórico armador de la Selección, analizó la renovación del plantel, el desafío de sostenerse entre las potencias mundiales y el sueño de clasificar a Los Ángeles 2028.

Luciano De Cecco, uno de los máximos referentes en la historia de la Selección Argentina de Vóley, habló en exclusiva con DeporTV y dejó definiciones muy fuertes sobre el presente y el futuro del seleccionado nacional.

En una extensa charla realizada en el Cenard, el armador analizó la nueva etapa que atraviesa el equipo con renovación generacional y cambio de entrenador, aunque también se mostró realista respecto a las dificultades que tendrá Argentina para sostenerse entre las mejores selecciones del mundo.

“El lugar que ocupamos estos últimos diez años fue irreal”, aseguró De Cecco, al momento de poner en perspectiva el ciclo exitoso que atravesó el vóley argentino durante la última década.

De Cecco: “Hay muchas selecciones mejores que nosotros”

El capitán argentino remarcó que el crecimiento sostenido de la selección estuvo vinculado a una generación especial de jugadores que logró competir de igual a igual frente a las grandes potencias.

“Un grupo de jugadores hizo algo diferente durante muchos años y lo plasmó en los últimos tres o cuatro años después de Tokio hasta ahora”, señaló.

Sin embargo, dejó en claro que mantener ese nivel será cada vez más complejo.

“Hoy mantener eso va a ser muy difícil, porque tenemos muchos puntos que defender y una renovación muy grande. Hay muchas selecciones mejores que nosotros”, expresó.

Además, comparó la realidad estructural de Argentina con la de los gigantes del vóley mundial.

“No podemos competir contra Italia, Polonia, Brasil, Francia o Estados Unidos, que tienen infraestructura, organización y proyectos que nosotros no tenemos”, afirmó.

Renovación, nuevo entrenador y el sueño olímpico de De Cecco

En cuanto a esta nueva etapa del seleccionado, De Cecco destacó la importancia de acompañar a los jóvenes que empiezan a sumarse al plantel.

“Hay chicos nuevos este año y la intención siempre es ayudar para que la selección compita y logre el gran objetivo, que es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, sostuvo.

También se refirió a la llegada de Horacio Dileo como nuevo entrenador, tras el ciclo de Marcelo Méndez.

“La línea de trabajo es muy parecida porque Horacio ya venía trabajando como asistente. Ahora falta competir y jugar”, explicó.

“La selección nos da muchísimo más de lo que muchos piensan”

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando De Cecco habló del vínculo emocional que mantiene con la camiseta argentina.

“Siempre dije que cuando me llamen me van a poner en dificultad porque es muy difícil decir que no”, confesó.

Y agregó: “La selección argentina para nosotros fue la vidriera, la posibilidad de competir contra los mejores y que entrenadores importantes del mundo te vean. Nos da muchísimo más de lo que muchos piensan”.

El armador también resaltó la importancia de que cada vez más argentinos jueguen en las principales ligas del mundo, algo que luego termina impactando positivamente en el nivel del seleccionado.

“Eso ayuda mucho porque traen una mentalidad diferente que acá no hay”, remarcó.

Mientras la selección se prepara para afrontar la Liga de Naciones de Vóley y el Sudamericano, De Cecco dejó una reflexión tan cruda como honesta: Argentina seguirá peleando desde el esfuerzo colectivo, sabiendo que competir entre las potencias mundiales exige mucho más que talento individual.