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Licitaron la nueva Estación Policial del Parque Federal: tendrá capacidad para 60 efectivos y espacio para 36 móviles

La Provincia licitó la obra de la futura Estación Policial Centro, que demandará una inversión superior a los $18.000 millones. El edificio tendrá capacidad para 60 agentes, un auditorio para 162 personas y atención las 24 horas.

22 de mayo 2026 · 15:54hs
La Provincia licitó la construcción de la Estación Policial Centro en el Parque Federal

La Provincia licitó la construcción de la Estación Policial Centro en el Parque Federal, con una inversión superior a los $18.000 millones.
El edificio contará con espacio para 60 agentes

El edificio contará con espacio para 60 agentes, 36 móviles policiales y un auditorio para 162 personas, abarcando 4.866,8 m² cubiertos y 1.279,2 m² semicubiertos.

El Gobierno de Santa Fe licitó este viernes la construcción de la futura Estación Policial Centro en el Parque Federal, una obra estratégica que formará parte del nuevo modelo de seguridad impulsado por la gestión provincial. El proyecto se levantará en el sector comprendido por las calles Pedro Vittori, Luciano Torrent y Belgrano y será la tercera estación policial que se construirá en la ciudad capital, junto con las ya iniciadas en Parque Garay y bulevar French.

La iniciativa cuenta con un presupuesto oficial de más de $18.057 millones y despertó un fuerte interés empresarial: se presentaron 14 ofertas para ejecutar la obra. La propuesta económica más baja correspondió a la unión transitoria conformada por Capitel S.A. y Alco Ingeniería S.R.L., con una oferta de $14.728 millones, mientras que la más alta fue de Depaoli & Trosce Constructora S.R.L., que cotizó más de $23.442 millones.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró que la construcción de estas estaciones busca consolidar un nuevo esquema operativo. Vamos a dejar en la ciudad de Santa Fe tres estaciones policiales terminadas para que este modelo de despliegue operativo se vuelva irreversible, afirmó. Además, remarcó que la Provincia apunta a dejar atrás “un modelo policial obsoleto” y fortalecer la presencia de efectivos en la calle.

LEER MÁS: Nueva licitación: cómo será la megaestación policial de seis pisos que se construirá en el Parque Federal

Cómo será la nueva Estación Policial Centro

El edificio contará con una superficie cubierta de 4.866,8 metros cuadrados y otros 1.279,2 metros cuadrados semicubiertos. El diseño contempla dos grandes bloques funcionales destinados a tareas operativas, administrativas y de atención al público.

Uno de los sectores estará organizado a partir de un hall central de triple altura, desde donde se conectarán las distintas áreas internas. Allí funcionarán dependencias operativas, vestuarios, espacios de servicio y el área de recepción de denuncias.

Estación Policial Parque Federal

El proyecto también incluirá un auditorio con capacidad para 162 personas sentadas, además de un amplio sector de estacionamiento preparado para 36 móviles policiales.

En otro bloque se construirá el área de alojamiento para el personal policial, con espacio para 60 agentes distribuidos en 20 habitaciones. El complejo sumará además sectores de comedor y gimnasio.

Transformación urbana en el Parque Federal

La obra no solo contempla la construcción de la estación policial, sino también una importante intervención urbana en el entorno del Parque Federal. Entre los trabajos previstos figuran la apertura de la calle Luciano Torrent, nuevas dársenas de estacionamiento, veredas de hormigón, bicisendas, alumbrado público y parquización con especies autóctonas.

Por último, el intendente Juan Pablo Poletti destacó la concreción del proyecto y agradeció al gobernador y al ministro de Seguridad “por cumplir con su palabra”, al tiempo que valoró el impacto de las políticas de seguridad implementadas en la ciudad.

Parque Federal estación Santa Fe provincia Policía
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