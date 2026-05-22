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Canadá: Colapinto sufrió problemas con su Alpine y no pudo girar en la práctica libre

El monoplaza del piloto argentino sufrió un inesperado inconveniente en el arranque de la FP1, debió dejar la pista y corre riesgo su clasificación para la qualy.

Ovación

Por Ovación

22 de mayo 2026 · 15:31hs
Canadá: Colapinto sufrió problemas con su Alpine y no pudo girar en la práctica libre

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) comenzó su fin de semana en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 con el pie izquierdo, ya que sufrió problemas en su monoplaza y no pudo dar ni una vuelta.

El ganador de la sesión fue el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien fue escoltado por su compañero de equipo, el británico George Russell.

La sesión inició de la peor manera para Colapinto, ya que mientras daba su primera vuelta su Alpine comenzó a perder potencia, por lo que debió regresar a boxes. A partir de allí, los mecánicos de la escudería comenzaron a trabajar a contrarreloj, pero no hubo manera de solucionar el problema y el argentino terminó la única práctica libre de este fin de semana sin dar ni un giro en el circuito Gilles Villeneuve.

En lo que respecta al desarrollo de la sesión, fue muy entrecortada ya que se dieron varias banderas rojas. La primera cuando se le quedó el Racing Bulls en plena recta al neozelandés Liam Lawson, luego por un choque del tailandés Alexander Albon (Williams), quien impactó a una marmota que ingresó a la pista y luego se estrelló con el paredón, y finalmente el francés Esteban Ocon (Haas) protagonizó otro choque en los minutos finales.

Las principales posiciones de las pruebas en Canadá

La primera posición fue para el líder del campeonato, Antonelli, quien registró un tiempo de 1:13,402 y le sacó 142 milésimas a Russell.

El top 5 lo completaron el británico Lewis Hamilton, el monegasco Charles Leclerc (ambos de Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Por otra parte, los McLaren no se pudieron lucir, ya que el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri finalizaron sexto y séptimo respectivamente.

La actividad en el GP de Canadá continuará con la clasificación para la carrera sprint, que está programada para las 17:30.

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