Varrone cayó al 12º lugar tras bandera roja y saldrá desde la sexta fila en Montreal

El argentino sufrió un pequeño desliz en el segundo sector y no pudo completar una vuelta que le permitiera sostenerse entre los primeros puestos.

El argentino Nicolás Varrone tuvo una clasificación cambiante en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 2 y terminó en el 12.º puesto tras una sesión que lo tuvo peleando entre los primeros en Montreal.

De esta manera, largará desde la sexta fila tanto en la carrera sprint como en la competencia principal del domingo.

La gran tarea de Varrone en Canadá

Varrone mostró un gran rendimiento durante buena parte de la tanda y llegó a ubicarse segundo cuando restaban pocos minutos para el cierre.

El piloto del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) se mantenía dentro del lote de punta y parecía encaminado a conseguir una de sus mejores clasificaciones de la temporada.

Sin embargo, una bandera roja alteró el desarrollo de la sesión y, tras la reanudación, varios competidores lograron mejorar sus registros.

En el intento final, el argentino sufrió un pequeño desliz en el segundo sector y no pudo completar una vuelta que le permitiera mantenerse entre los primeros puestos.