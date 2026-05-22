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Poletti, tras la muerte de Eduardo Villanueva: "Vamos a acompañar a la familia y dejar que investigue la Justicia"

El intendente Juan Pablo Poletti expresó sus condolencias por el fallecimiento del hombre que se descompensó durante un control municipal.

22 de mayo 2026 · 15:55hs
Intendente Poletti: Expresó condolencias y pidió prudencia en la investigación judicial.

José Busiemi

Intendente Poletti: Expresó condolencias y pidió prudencia en la investigación judicial.

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió este viernes al fallecimiento de Eduardo Villanueva, el hombre de 47 años que permanecía internado en estado crítico tras descompensarse durante un control de tránsito en Plaza del Soldado. El mandatario expresó su acompañamiento a la familia, confirmó que el municipio ya aportó documentación a la Justicia y evitó profundizar sobre el accionar de los inspectores involucrados.

“Nos solidarizamos, siempre una muerte es dolorosa. Vamos a acompañar en el dolor de este hombre y de la familia”, sostuvo Poletti al ser consultado por el caso.

El mandatario explicó además que funcionarios municipales estuvieron en contacto con la esposa de la víctima —quien trabaja en el municipio— tanto durante la internación como luego del fallecimiento. “Estamos hablando de una mujer que está en medio del dolor”, expresó.

LEER MÁS: Murió el hombre que se descompensó luego de una discusión en un control de tránsito en la Plaza del Soldado

“Es difícil buscar racionalidad en el dolor”

Poletti pidió cautela frente a las repercusiones públicas del caso y evitó emitir opiniones sobre la actuación de los inspectores municipales hasta que avance la investigación judicial. “Creo que hay que ser muy prudente a la hora de hacer declaraciones”, afirmó el intendente, quien insistió en que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades.

En ese sentido, reveló que el municipio ya abrió un expediente administrativo y puso toda la documentación a disposición del fiscal que investiga el hecho. “Se va a investigar y trabajar. Ya hay un expediente abierto con toda la documental para cuando lo requieran”, señaló.

También hizo referencia al impacto emocional que atraviesa la familia y recordó su experiencia profesional en el ámbito de la salud. “Es difícil razonar y buscar racionalidad en el dolor”, sostuvo.

LEER MÁS: Tensión por un control en la Plaza del Soldado: el municipio asegura que el conductor se descompensó tras presentar un carné vencido

La situación del inspector y la investigación

Consultado sobre el inspector que protagonizó la discusión con Villanueva antes de que el hombre sufriera la descompensación, Poletti indicó que continúa afectado por lo ocurrido. “Está muy consternado y dolido, pero hay una muerte de por medio y tenemos que respetarla”, expresó.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa bajo la órbita del fiscal Manuel Cecchini, quien solicitó informes al sistema de emergencias 107, al 911 y al municipio para reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que evitarán brindar detalles públicos sobre el procedimiento hasta que avance la causa judicial.

Poletti plaza Santa Fe justicia Ciudad
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