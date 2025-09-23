Caputo adelantó un desembolso de US$4.000 millones del Banco Mundial y confirmó un próximo anuncio del Tesoro de EE.UU.

El ministro de Economía, Luis Caputo, relató en Nueva York detalles de la reunión con Donald Trump, a la que calificó de “histórica”. Anticipó que el Banco Mundial acelerará apoyo financiero por hasta US$4.000 millones y que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciará nuevas medidas de respaldo a la Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló con la prensa tras el encuentro que mantuvo en Nueva York con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El funcionario lo definió como un encuentro “realmente emocionante” y subrayó que significó un fuerte respaldo al jefe de Estado argentino y a las medidas económicas en marcha.

Consultado sobre qué ofrecía la Argentina a cambio de ese apoyo, Caputo fue categórico: “No pidió nada” , y sostuvo que el país considera a Estados Unidos un aliado estratégico , con múltiples iniciativas en curso y otras aún por definirse. “Estamos hablando muchas cosas, pero prefiero no dar detalles hasta que no esté listo”, agregó.

Donald Trump: "Milei tiene mi respaldo completo para la reelección"

En relación a los próximos pasos, el ministro señaló que “seguramente el secretario del Tesoro (Scott Bessent) hará algún anuncio”, aunque evitó precisar tiempos o montos. “Lo más relevante es el nivel de apoyo manifestado”, enfatizó.

Caputo destacó que la reunión superó sus expectativas. Describió cómo Trump convocó a la prensa, leyó un comunicado y luego reforzó el mensaje con sus propias palabras. “Fue realmente algo histórico”, afirmó.

Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente @JMilei!

Argentina será próspera!

Gracias Presidente de los Estados Unifos @realDonaldTrump

Gracias Secretario @SecScottBessent

— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 23, 2025

ante la conversación se mencionó “alguna cifra específica”, aclaró que no podía difundirla. En cuanto al vínculo con el Fondo Monetario Internacional, adelantó que su encuentro con Kristalina Georgieva estaba previsto para el día siguiente. También señaló que ni el precio del dólar ni la coyuntura interna fueron temas de conversación. Según Caputo, Trump consideró que las críticas al gobierno argentino provenían de “un ataque de la izquierda” y valoró las reformas implementadas.

El funcionario subrayó que tanto Bessent como Georgieva respaldaban a la Argentina, y recordó que la directora del FMI compartió ese apoyo mediante un reposteo en redes sociales.

El desembolso del Banco Mundial

A través de su cuenta en X, Caputo agradeció al Banco Mundial y a su presidente, Ajay Banga, por el anuncio de un apoyo financiero acelerado.

“El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta US$4.000 millones en los próximos meses”, escribió el ministro.

El paquete estará enfocado en cuatro motores clave de competitividad: desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes.

Caputo recordó que este paso se enmarca en el programa de apoyo de US$12.000 millones que el Banco Mundial había anunciado en abril. “Refleja la fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía, llevar adelante reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos”, señaló.

Finalmente, aclaró que todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial.