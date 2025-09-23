Uno Santa Fe | Economía | Caputo

Caputo adelantó un desembolso de US$4.000 millones del Banco Mundial y confirmó un próximo anuncio del Tesoro de EE.UU.

El ministro de Economía, Luis Caputo, relató en Nueva York detalles de la reunión con Donald Trump, a la que calificó de “histórica”. Anticipó que el Banco Mundial acelerará apoyo financiero por hasta US$4.000 millones y que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciará nuevas medidas de respaldo a la Argentina.

23 de septiembre 2025 · 15:26hs
Caputo adelantó un desembolso de US$4.000 millones del Banco Mundial y confirmó un próximo anuncio del Tesoro de EEUU

Caputo adelantó un desembolso de US$4.000 millones del Banco Mundial y confirmó un próximo anuncio del Tesoro de EEUU

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló con la prensa tras el encuentro que mantuvo en Nueva York con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El funcionario lo definió como un encuentro “realmente emocionante” y subrayó que significó un fuerte respaldo al jefe de Estado argentino y a las medidas económicas en marcha.

Consultado sobre qué ofrecía la Argentina a cambio de ese apoyo, Caputo fue categórico: “No pidió nada”, y sostuvo que el país considera a Estados Unidos un aliado estratégico, con múltiples iniciativas en curso y otras aún por definirse. “Estamos hablando muchas cosas, pero prefiero no dar detalles hasta que no esté listo”, agregó.

Donald Trump: "Milei tiene mi respaldo completo para la reelección"

En relación a los próximos pasos, el ministro señaló que “seguramente el secretario del Tesoro (Scott Bessent) hará algún anuncio”, aunque evitó precisar tiempos o montos. “Lo más relevante es el nivel de apoyo manifestado”, enfatizó.

Caputo destacó que la reunión superó sus expectativas. Describió cómo Trump convocó a la prensa, leyó un comunicado y luego reforzó el mensaje con sus propias palabras. “Fue realmente algo histórico”, afirmó.

Si bien reconoció que dur

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1970534001916985399&partner=&hide_thread=false

ante la conversación se mencionó “alguna cifra específica”, aclaró que no podía difundirla. En cuanto al vínculo con el Fondo Monetario Internacional, adelantó que su encuentro con Kristalina Georgieva estaba previsto para el día siguiente. También señaló que ni el precio del dólar ni la coyuntura interna fueron temas de conversación. Según Caputo, Trump consideró que las críticas al gobierno argentino provenían de “un ataque de la izquierda” y valoró las reformas implementadas.

El funcionario subrayó que tanto Bessent como Georgieva respaldaban a la Argentina, y recordó que la directora del FMI compartió ese apoyo mediante un reposteo en redes sociales.

El desembolso del Banco Mundial

A través de su cuenta en X, Caputo agradeció al Banco Mundial y a su presidente, Ajay Banga, por el anuncio de un apoyo financiero acelerado.

“El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta US$4.000 millones en los próximos meses”, escribió el ministro.

El paquete estará enfocado en cuatro motores clave de competitividad: desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes.

Caputo recordó que este paso se enmarca en el programa de apoyo de US$12.000 millones que el Banco Mundial había anunciado en abril. “Refleja la fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía, llevar adelante reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos”, señaló.

Finalmente, aclaró que todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial.

Caputo Mundial Banco reunión
Noticias relacionadas
el ministro de economia luis caputo acuso al congreso de querer voltear al presidente

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer "voltear al Presidente"

El dólar se alejó del techo de la banda cambiaria y cerró a $1.430 tras el aval financiero del secretario del Tesoro de EEUU

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzan con una baja temporaria de las retenciones para obtener dólares

Suspensión de retenciones: efectos políticos, en el dólar y en la mesa

La ampliación de las retenciones cero que impulsa el gobierno incluye por primera vez a las carnes avícolas y bovinas, un reclamo histórico del campo.

Retenciones cero: el gobierno amplió el beneficio a carnes avícolas y bovinas

Lo último

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Último Momento
VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Schiaretti llega a Santa Fe para lanzar la campaña de Provincias Unidas junto a Pullaro y Scaglia

Schiaretti llega a Santa Fe para lanzar la campaña de Provincias Unidas junto a Pullaro y Scaglia

Ovación
Roberto San Juan: El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga

Roberto San Juan: "El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga"

San Juan: El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera

San Juan: "El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera"

San Juan: No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón, dejó al club destruido

San Juan: "No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón, dejó al club destruido"

Colón podría perder a una de sus principales joyas a fin de año

Colón podría perder a una de sus principales joyas a fin de año

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock