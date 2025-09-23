Uno Santa Fe | El País | Donald Trump

Donald Trump: "Milei tiene mi respaldo completo para la reelección"

A la par del inicio de la reunión bilateral, el presidente de los Estados Unidos difundió un fuerte respaldo a su par de la Argentina

23 de septiembre 2025 · 13:57hs
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump dio otra muestra de fuerte respaldo a Javier Milei en el inicio de la reunión bilateral que mantienen ambos mandatarios en Nueva York.

En el momento que comenzaba el encuentro bilateral, el mandatario difundió un mensaje en redes sociales en el que aseguró: “Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente”.

El posteo alude a los comicios de 2027, en los cuales el presidente argentino buscará la reelección. Sin embargo, la administra de La Libertad Avanza tiene desafíos más cercanos: el próximo 26 de octubre se realizarán elecciones nacionales en Argentina para elegir diputados y senadores.

La alianza con los Estados Unidos se tornó un sostén fundamental para la Casa Rosada en las últimas horas. Luego de varios días de incertidumbre financiera por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, un mensaje de respaldo del secretario del Tesoro publicado ayer permitió que el dólar bajara 140 pesos, se recuperaran bonos y acciones, y hubiera un fuerte descenso del Riesgo País, que había llegado a orillar los 1500 puntos.

El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, escribió Trump en la red social Truth, donde suele expresarse habitualmente.

Te puede interesar:Milei se aferra al respaldo de Trump y trata de disimular las falencias que expuso el Gobierno

Y continuó: “Heredó un “desastre total” con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), sin embargo, ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto“.

Hemos tenido una relación tremenda con Argentina, que se ha convertido en un aliado fuerte, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”, desarrolló.

Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!“, cerró.

Donald Trump Javier Milei reelección
