Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso

El Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria. Los trabajadores no asistirán a la planta, pero seguirán cobrando sus salarios. La UOM se movilizó y la CGT Rosario planteó una protesta regional

La resolución será sin asistencia a los lugares de trabajo, aunque los trabajadores seguirán cobrando su salario. A la audiencia asistieron los abogados externos de la empresa pero no directivos.

Mientras en el interior del ministerio de trabajo se desarrollaba la reunión, en la puerta la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) realizó una manifestación para reclamar contra el cierre de la planta de la ex Frimetal SA y exigir la nulidad de los despidos de unos 200 trabajadores.

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Evalúan una movilización y un paro regional

Miguel Vivas, secretario general de la CGT Rosario, planteó la posibilidad de una movilización y paro regional, pero no precisó fecha. "No solamente hablamos acá de una movilización de la CGT, sino que creo que hay una movilización de una región muy importante y de un cordón industrial afectado. Más allá de que integren o no la CGT, el problema lo tienen todos los trabajadores, del gremio que sean o a quien representen. Así que este es un llamado de atención hacia todos los dirigentes: debemos entender que la única solución es unirse con la finalidad de defender este cordón industrial. La manera es movilizarse, salir a la calle y hacerle entender a este gobierno que esta política económica nos está destruyendo a todos", resaltó.

En rigor, Vivas remarcó: "Hay que reaccionar y salir a la calle, no va a quedar otra. Hoy pudimos solucionar algo por 15 o 30 días —porque la conciliación se puede ampliar—, pero en realidad la solución es que la fuente de trabajo vuelva a funcionar y que el trabajador siga teniendo empleo. Acá no se trata de que le paguen indemnización o le paguen más, se trata de que la gente lo que quiere es su trabajo. Esto es lo que realmente le importa a la gente".