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La razón por la que el GP de Bahréin de F1 será en el Circuito de Sepang

La F1 tendrá actividad este fin de semana con el Gran Premio de Bahréin que, curiosamente, se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia

28 de septiembre 2026 · 16:57hs
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La razón por la que el GP de Bahréin de F1 será en el Circuito de Sepang

La Fórmula 1 tendrá actividad este fin de semana cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Bahréin que, curiosamente, se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia. Esto se debe a que el GP de Bahréin debió disputarse a principios de año, pero fue suspendido por la guerra en Medio Oriente.

• LEER MÁS: GP de Malasia: todos los horarios donde Colapinto busca revancha

La F1 será en el GP de Bahréin

De esta manera, se decidió que finalmente se dispute este fin de semana, pero, como todavía continúa el conflicto armado, mantendrá el nombre y se realizará en Sepang.

El Circuito Internacional de Sepang, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 5,543 kilómetros, albergó el Gran Premio de Malasia de manera ininterrumpida entre las temporadas 1999 y 2017. El piloto más ganador allí es el alemán Sebastian Vettel, que se impuso en las ediciones de 2010, 2011, 2013 y 2015.

El Gran Premio de Bahréin corresponde a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1, que por ahora tiene como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien le saca 66 puntos a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes).

El argentino Franco Colapinto, por su parte, sumó 27 puntos en lo que va de la temporada, aunque llega envuelto en cuestionamientos luego del choque que generó en el GP de Azerbaiyán y que derivó no solo en su abandono, sino también el de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y el del británico Lando Norris (McLaren).

Bahréin Fórmula 1 Sepang
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