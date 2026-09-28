Comenzó la Expocarreras: "En tiempos en los que se discute el valor de lo público, desde Santa Fe respondemos con más gestión", dijo Tarabella

La rectora inauguró la muestra educativa en la Estación Belgrano, donde participan las unidades académicas de la UNL y otras 24 instituciones. La actividad se extenderá hasta el miércoles, con entrada libre y gratuita.

Expocarreras 2026. La UNL inauguró la muestra educativa en la Estación Belgrano, con 24 instituciones participantes.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) inauguró este lunes una nueva edición de Expocarreras en la Estación Belgrano de Santa Fe. La muestra reúne durante tres jornadas la oferta académica de la Universidad y de otras instituciones de educación superior de la región, con el objetivo de acercar a los estudiantes las diferentes alternativas para continuar su formación después de la escuela secundaria.

La actividad se desarrolla hasta el miércoles 30 de septiembre , de 9 a 18 , en Bulevar Gálvez 1150, con entrada libre y gratuita. Además de los stands de las distintas unidades académicas de la UNL, participan 24 instituciones educativas .

Durante el acto inaugural, la rectora Laura Tarabella destacó el carácter de la propuesta y sostuvo que la Universidad busca acercarse a los jóvenes para acompañarlos en una decisión que puede marcar su futuro.

“En esta muestra abrimos las puertas de nuestra casa para proyectar el futuro de miles de jóvenes”, afirmó.

En ese sentido, Tarabella remarcó el valor de la educación universitaria más allá de la obtención de un título. “Apostar por la educación universitaria sigue siendo una de las decisiones más transformadoras que se pueden tomar”, sostuvo.

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Y agregó: “La universidad no sólo brinda un título o formación específica en un área de conocimiento, es un espacio de libertad, de encuentro con otros y de descubrimiento personal”.

“Elegir la UNL es mucho más que cursar una carrera”

El lema de esta edición de Expocarreras es “Mucho más”, una consigna que la rectora vinculó con las diferentes oportunidades que ofrece la vida universitaria.

“Elegir la UNL es mucho más que cursar una carrera; es formar parte de una comunidad”, expresó Tarabella.

En esa línea, enumeró algunas de las posibilidades a las que pueden acceder los estudiantes durante su recorrido universitario, entre ellas las actividades de investigación y docencia, voluntariados, experiencias de extensión, intercambios internacionales y programas de apoyo y asesoramiento para emprendimientos.

La muestra busca así presentar no solamente las carreras disponibles, sino también las distintas dimensiones de la experiencia universitaria.

Una propuesta que reúne a instituciones de toda la región

Tarabella también destacó la participación de las instituciones que se sumaron a esta edición de Expocarreras y valoró la posibilidad de mostrar en un mismo espacio la oferta académica regional.

“Estamos agradecidos y orgullosos de que Expocarreras sea un espacio de articulación en el que no entendemos la educación superior como una competencia, sino como un entramado colectivo necesario”, señaló.

En ese sentido, consideró que la presencia de las distintas instituciones permite ampliar las alternativas disponibles para los jóvenes.

“Es muy valioso que en este evento que pensamos desde la UNL se pueda desplegar la amplia oferta académica regional”, sostuvo la rectora.

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El mensaje de la UNL en un contexto complejo

Durante su discurso, Tarabella también hizo referencia al contexto que atraviesan las universidades públicas nacionales y señaló que la Expocarreras se desarrolla en un escenario que calificó como complejo y desafiante.

“Inauguramos esta muestra en el marco de una coyuntura compleja y desafiante para las universidades públicas nacionales”, afirmó.

La rectora sostuvo además que, frente a las discusiones sobre el papel de las instituciones públicas, la UNL busca responder desde su actividad cotidiana.

“En tiempos en los que se discute el valor de lo público, desde Santa Fe respondemos con más gestión, más vinculación, más creatividad y más compromiso”, expresó.

En ese marco, definió a la Universidad como una institución central para el desarrollo regional: “La UNL es un pilar estratégico e indispensable para el desarrollo de la región”.

Tres jornadas para conocer la oferta académica

Además de Tarabella, participaron de la inauguración autoridades de la UNL, entre ellas la vicerrectora Liliana Dillon; la secretaria Académica y de Innovación Educativa, María Bárbara Mántaras; y el secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Menéndez, junto con decanos y decanas de las distintas facultades.

También estuvieron presentes representantes del Gobierno provincial, la Municipalidad de Santa Fe, universidades públicas y privadas, institutos de educación superior e instituciones educativas de diferentes áreas.

Durante las tres jornadas, los estudiantes podrán recorrer los stands, conocer carreras y consultar sobre las distintas propuestas de formación.

La información sobre la Expocarreras y la oferta académica de la UNL puede consultarse en www.unl.edu.ar/muchomas. Este año, además, está disponible ULux, el asistente virtual de la Universidad para resolver consultas sobre las propuestas presenciales y a distancia.

Para consultas, también se encuentra habilitado el teléfono (0342) 4587800, interno 604, el canal de WhatsApp en Lengua de Señas Argentina +54 9 (342) 4071113 y el correo electrónico [email protected].