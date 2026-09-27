Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Actuaron oficiales de la Comisaría 20° de Monte Vera. La hija de ambos aportó los datos que permitieron ubicarlo cuando estaba por tomar un colectivo y entregó a los policías una escopeta, cartuchos y una cuchilla

Esta madrugada de domingo, poco después de las 5, en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia al 5800, en la ciudad de Monte Vera , una mujer de 48 años resultó lesionada y amenazada en un hecho de violencia de género por el que quedó aprehendido el hombre con quien convive, S. E., de 48 años.

Los operadores de la central de emergencias 911 comisionaron a oficiales de Orden Público de la Comisaría 20° de Monte Vera hacia el domicilio. Mientras se dirigían al lugar, la tripulación de una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 interceptó a los policías y les informó que trasladaba a la víctima desde esa vivienda hacia un centro asistencial.

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El testimonio de la hija

Ya en la casa, los oficiales entrevistaron a una joven de 20 años, hija de ambos, quien relató los pormenores de lo ocurrido, describió la ropa que vestía su padre e indicó que estaba por tomar un colectivo.

Con esos datos, los policías realizaron un amplio patrullaje por la zona y, cerca de las 5.30, aprehendieron a S. E. en la intersección de las calles San Martín y Buenos Aires, en esa localidad.

Entregó las armas

Además, la joven entregó voluntariamente a los oficiales una escopeta de un caño calibre 16 marca Rossi, cinco cartuchos de plástico del mismo calibre, un proyectil calibre 9 milímetros y una cuchilla de cabo blanco, con una hoja de 15 centímetros.

La imputación provisoria

Los policías informaron la novedad sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado y revisado físicamente en Medicina Legal, y luego identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva provisoria quedó establecida como lesiones y amenazas calificadas en el marco de violencia de género, además de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.